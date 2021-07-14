Просмотр финала Евро-2020 завершился резней: на Львовщине мужчина едва не убил брата – фото

Правоохранители 12 июля задержали 37-летнего мужчину, который напал с ножом на собственного брата. Конфликт между родственниками возник после просмотра финала Евро-2020.

Злоумышленнику уже сообщили о подозрении. К счастью, пострадавший выжил.

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Просмотр финала Евро-2020 завершился резней

Ночью 12 июля в одном из сел Новояричевской территориальной общины двое братьев начали ссориться после просмотра футбола.

Оба мужчины были пьяны.

Вдруг один из них решил доказать свою правоту в споре с помощью силы.

Злоумышленник схватился за нож и ударил им своего старшего брата.

Пострадавший получил тяжелое телесное повреждение.

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Мужчина набросился на брата после просмотра футбола / Фото Львовской облпрокуратуры

Злоумышленнику грозит тюрьма

Правоохранители задержали 37-летнего мужчину. Следователи сообщили ему о подозрении в "умышленном нанесении тяжких телесных повреждений". Если вину злоумышленника докажут в суде, ему будет грозить от 5 до 8 лет в тюрьме.

Вскоре подозреваемому изберут меру пресечения. Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства инцидента.

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Вскоре злоумышленнику изберут меру пресечения / Фото Львовской облпрокуратуры