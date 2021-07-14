Перегляд фіналу Євро-2020 завершився різаниною: на Львівщині чоловік ледь не вбив брата – фото

Правоохоронці 12 липня затримали 37-річного чоловіка, який напав з ножем на власного брата. Конфлікт між родичами виник після перегляду фіналу Євро-2020.

Зловмиснику вже повідомили про підозру. На щастя, постраждалий вижив.

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Перегляд фіналу Євро-2020 завершився різаниною

Вночі 12 липня в одному із сіл Новояричівської територіальної громади двоє братів почали сваритись після перегляду футболу.

Обидва чоловіки були п'яними.

Раптом один з них вирішив довести свою правоту в суперечці за допомогою сили.

Зловмисник схопився за ножа та вдарив ним свого старшого брата.

Постраждалий отримав тяжке тілесне ушкодження.



Чоловік накинувся на брата після перегляду футболу / Фото Львівської облпрокуратури

Зловмиснику загрожує в'язниця

Правоохоронці затримали 37-річного чоловіка. Слідчі повідомили йому про підозру в "умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень". Якщо провину зловмисника доведуть у суді, йому загрожуватиме від 5 до 8 років у в'язниці.

Невдовзі підозрюваному оберуть запобіжний захід. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини інциденту.

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Невдовзі зловмиснику оберуть запобіжний захід / Фото Львівської облпрокуратури