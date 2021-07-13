Вдарив ножем у груди: на Львівщині чоловік ледь не вбив власного брата – фото

Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Невдовзі зловмиснику повідомлять про підозру.

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Чоловік вдарив брата ножем у груди

Правоохоронцям 12 липня надійшло повідомлення від лікарів швидкої медичної допомоги.

Вони розповіли, що до лікарні потрапив пацієнт з діагнозом "проникна рана грудної порожнини".

До розкриття злочину залучили слідчих, патрульних та співробітників інших служб поліції.

Правоохоронці встановили особу постраждалого. Ним виявився 38-річний житель одного з сіл Львівського району.

Також поліцейські з'ясували, що чоловіка поранив його власний молодший брат.

Приблизно о 3:00 36-річний зловмисник під час сварки вдарив постраждалого ножем.



Зловмисник ледь не вбив власного брата / Фото поліції Львівщини

Чоловікові загрожує в'язниця

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "умисне нанесення тяжкого тілесного ушкодження". Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме від 5 до 8 років у в'язниці.

Правоохоронці затримали зловмисника. Невдовзі йому повідомлять про підозру та оберуть запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

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Правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Львівщини