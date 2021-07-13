Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Вскоре злоумышленнику сообщат о подозрении.

К теме Во Львове на вокзале мужчина подрезал двух бойцов, которые направлялись в зону ООС

Мужчина ударил брата ножом в грудь

Правоохранителям 12 июля поступило сообщение от врачей скорой медицинской помощи.

Они рассказали, что в больницу попал пациент с диагнозом "проникающая рана грудной полости".

К раскрытию преступления привлекли следователей, патрульных и сотрудников других служб полиции.

Правоохранители установили личность пострадавшего. Им оказался 38-летний житель одного из сел Львовского района.

Также полицейские выяснили, что мужчину ранил его собственный младший брат.

Примерно в 3:00 36-летний злоумышленник во время ссоры ударил пострадавшего ножом.



Злоумышленник едва не убил собственного брата / Фото полиции Львовщины

Мужчине грозит тюрьма

Следователи открыли уголовное производство за "умышленное нанесение тяжкого телесного повреждения". Если вину мужчины докажут в суде, ему будет грозить от 5 до 8 лет в тюрьме.

Правоохранители задержали злоумышленника. Вскоре ему сообщат о подозрении и изберут меру пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Читайте также Требовали вернуть мнимый долг: на Львовщине похитили 20-летнего парня – фото

Правоохранители проводят расследование / Фото полиции Львовщины