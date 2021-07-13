Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Вскоре злоумышленнику сообщат о подозрении.
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Мужчина ударил брата ножом в грудь
- Правоохранителям 12 июля поступило сообщение от врачей скорой медицинской помощи.
- Они рассказали, что в больницу попал пациент с диагнозом "проникающая рана грудной полости".
- К раскрытию преступления привлекли следователей, патрульных и сотрудников других служб полиции.
- Правоохранители установили личность пострадавшего. Им оказался 38-летний житель одного из сел Львовского района.
- Также полицейские выяснили, что мужчину ранил его собственный младший брат.
- Примерно в 3:00 36-летний злоумышленник во время ссоры ударил пострадавшего ножом.
Злоумышленник едва не убил собственного брата / Фото полиции Львовщины
Мужчине грозит тюрьма
Следователи открыли уголовное производство за "умышленное нанесение тяжкого телесного повреждения". Если вину мужчины докажут в суде, ему будет грозить от 5 до 8 лет в тюрьме.
Правоохранители задержали злоумышленника. Вскоре ему сообщат о подозрении и изберут меру пресечения. Досудебное расследование продолжается.
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Правоохранители проводят расследование / Фото полиции Львовщины