Парни ехали в зону ООС

Инцидент произошел на площади Дворцовой. На место происшествия вызвали медиков.

Одного из раненых отвезли в больницу. Известно, что он потерял много крови, однако был в сознании.

По предварительным данным, ребята ехали в зону проведения Операции Объединенных сил, пишет "Варта".

На видео с места происшествия видно, что нападавшего скрутили правоохранители – он лежит на земле.

Злоумышленника задержали

Нападавшим оказался 39-летний львовянин. Об этом журналистам 24 канала рассказала пресс-секретарь полиции Львовщины Светлана Добровольская.

Злоумышленника, который нанес 2 ребятам ножевые ранения, задержали. Устанавливаем все обстоятельства происшествия,

– отметила Добровольская.

Полицейские открыли уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия.

Во Львове жестоко подрались мужчины: видео

Жестокие избиения в Украине: последние новости