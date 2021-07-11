Парни ехали в зону ООС
Инцидент произошел на площади Дворцовой. На место происшествия вызвали медиков.
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Одного из раненых отвезли в больницу. Известно, что он потерял много крови, однако был в сознании.
По предварительным данным, ребята ехали в зону проведения Операции Объединенных сил, пишет "Варта".
На видео с места происшествия видно, что нападавшего скрутили правоохранители – он лежит на земле.
Злоумышленника задержали
Нападавшим оказался 39-летний львовянин. Об этом журналистам 24 канала рассказала пресс-секретарь полиции Львовщины Светлана Добровольская.
Злоумышленника, который нанес 2 ребятам ножевые ранения, задержали. Устанавливаем все обстоятельства происшествия,
– отметила Добровольская.
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