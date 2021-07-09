Злоумышленнику уже сообщили о подозрении. Ему грозит тюрьма.
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Мужчина ударил парня ножом в грудь
- Правоохранителям 7 июля позвонили медики одной из больниц в Городке.
- Они рассказали, что в медучреждение попал 23-летний парень.
- У него диагностировали ряд травм, в частности, проникающее ножевое ранение грудной клетки.
- К раскрытию преступления привлекли следователей, патрульных и сотрудников других подразделений полиции.
- Правоохранители установили, что примерно в 17:00 у пострадавшего возник конфликт с неизвестным мужчиной.
- Во время ссоры он ударил юношу ножом.
- Полицейские выяснили, что к совершению преступления причастен 37-летний житель Городка.
- Они установили его место пребывания и задержали.
В Городке посреди улицы подрезали парня / Фото полиции Львовщины
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Правоохранители проводят расследование
Правоохранители открыли уголовное производство за "умышленное нанесение тяжкого телесного повреждения". Мужчине уже сообщили о подозрении. Если вину задержанного докажут в суде, ему будет грозить от 5 до 8 лет в тюрьме.
Вскоре суд изберет злоумышленнику меру пресечения. Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.
Правоохранители открыли уголовное производство / Фото полиции Львовщины
Мужчине сообщили о подозрении / Фото полиции Львовщины