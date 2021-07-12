Зловмисниками виявились жителі Трускавця та Львова. Їх раніше вже притягали до кримінальної відповідальності за грабежі та розбої.

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Зловмисники викрали 20-річного хлопця

Приблизно о 23:00 правоохоронцям надійшло повідомлення про те, що на вулиці Коваліва у Бориславі невідомі чоловіки напали на місцевого жителя.

Вони побили його та силоміць посадили в автомобіль. Після цього зловмисники поїхали у невідомому напрямку.

На території Львівщини ввели спеціальну поліцейську операцію.

Протягом 30 хвилин, правоохоронці знайшли чоловіка, на якого напали. Ним виявився 20-річний житель Борислава.

Хлопець розповів, що зловмисники повезли його у ліс та побили, вимагаючи повернути вигаданий борг. Після цього вони поїхали геть.

Постраждалий зумів самостійно вийти з лісу у Трускавець. Саме там його і виявили поліцейські.

Правоохоронці встановили, до нападу були причетні жителі Трускавця та Львова віком 30 та 38 років.

Також поліцейські знайшли автомобіль-таксі Audi, яким скористались нападники.



Зловмисники викрали 20-річного хлопця / Фото поліції Львівщини

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Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "незаконне позбавлення волі або викрадення людини". Якщо провину нападників доведуть у суді, їм загрожуватиме до 5 років у в'язниці.

Поліцейські затримали зловмисників. Невдовзі суд обере їм запобіжні заходи. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити обставини події.



Чоловіки побили постраждалого / Фото поліції Львівщини



Нападники вимагали повернути уявний борг / Фото поліції Львівщини



Зловмисникам загрожує в'язниця / Фото поліції Львівщини



Правоохоронці встановлюють обставини викрадення / Фото поліції Львівщини