Зловмисниками виявились жителі Трускавця та Львова. Їх раніше вже притягали до кримінальної відповідальності за грабежі та розбої.

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Зловмисники викрали 20-річного хлопця

  • Приблизно о 23:00 правоохоронцям надійшло повідомлення про те, що на вулиці Коваліва у Бориславі невідомі чоловіки напали на місцевого жителя.
  • Вони побили його та силоміць посадили в автомобіль. Після цього зловмисники поїхали у невідомому напрямку.
  • На території Львівщини ввели спеціальну поліцейську операцію.
  • Протягом 30 хвилин, правоохоронці знайшли чоловіка, на якого напали. Ним виявився 20-річний житель Борислава.
  • Хлопець розповів, що зловмисники повезли його у ліс та побили, вимагаючи повернути вигаданий борг. Після цього вони поїхали геть.
  • Постраждалий зумів самостійно вийти з лісу у Трускавець. Саме там його і виявили поліцейські.
  • Правоохоронці встановили, до нападу були причетні жителі Трускавця та Львова віком 30 та 38 років.
  • Також поліцейські знайшли автомобіль-таксі Audi, яким скористались нападники.

Вимагали повернути уявний борг: на Львівщині зловмисники викрали людину – фото
Зловмисники викрали 20-річного хлопця / Фото поліції Львівщини

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Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "незаконне позбавлення волі або викрадення людини". Якщо провину нападників доведуть у суді, їм загрожуватиме до 5 років у в'язниці.

Поліцейські затримали зловмисників. Невдовзі суд обере їм запобіжні заходи. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити обставини події.

Вимагали повернути уявний борг: на Львівщині зловмисники викрали людину – фото
Чоловіки побили постраждалого / Фото поліції Львівщини

Вимагали повернути уявний борг: на Львівщині зловмисники викрали людину – фото
Нападники вимагали повернути уявний борг / Фото поліції Львівщини

Вимагали повернути уявний борг: на Львівщині зловмисники викрали людину – фото
Зловмисникам загрожує в'язниця / Фото поліції Львівщини

Вимагали повернути уявний борг: на Львівщині зловмисники викрали людину – фото
Правоохоронці встановлюють обставини викрадення / Фото поліції Львівщини