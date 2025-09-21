"Остановим войну вместе": в России жители провели акцию протеста
- Жители российских городов, таких как Новгород и Санкт-Петербург, протестовали против войны с Украиной.
- Активисты расклеили листовки с лозунгами против войны, призывая людей объединяться и действовать вместе.
Жители ряда российских городов выступили против войны с Украиной. По словам партизан, все больше людей понимают, что полномасштабное вторжение разрушает будущее страны.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на партизанское движение "Атеш".
Как россияне выступили против войны?
Участники движения "Атеш" рассказали, что против войны выступили местные в таких городах:
- Новгород,
- Санкт-Петербург,
- Казань,
- Шлиссельбург,
- Горно-Алтайск,
- Тамбов,
- Кострома.
Акция протеста в России: смотрите фото "Атеш"
Активисты "Гражданской Силы" расклеили листовки с лозунгами: "Присоединяйся к Атеш", "Остановим войну вместе", "Делись информацией с "Атеш" и "Победа – общее дело".
Причина очевидна – война унесла уже десятки тысяч жизней россиян. Солдаты гибнут на чужой земле ради амбиций Кремля, а их семьи получают только похороны и тишину от власти. Все больше людей понимают, что эта кровавая авантюра разрушает будущее страны,
– отметили партизаны.
В "Атеш" подчеркнули: "Россия не должна умирать за чужие интересы. Важно объединяться и действовать вместе, чтобы остановить войну и путинский режим".
Последние новости о деятельности "Атеш": что известно?
Напомним, что партизаны "Атэш" взорвали железнодорожные пути в Смоленске, ведущие к авиазаводу. Предприятие производит ракеты, БпЛА и другую технику.
Также агенты "Атеш" провели диверсию на российской железной дороге. В результате этого произошел сбой в движении эшелонов.
"Наш агент провел диверсию на железной дороге возле Екатеринбурга, повредив релейное оборудование на железной дороге. Это повлекло сбой движения эшелонов на всех стратегических направлениях. Через этот узел шли поставки боекомплекта, бронетехники, горючего и личного состава на фронт, а также к заводам и складам на севере и востоке. Теперь военные склады простаивают, что наносит ущерб по тылу армии", – рассказали партизаны.