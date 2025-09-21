Жители ряда российских городов выступили против войны с Украиной. По словам партизан, все больше людей понимают, что полномасштабное вторжение разрушает будущее страны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на партизанское движение "Атеш".

Как россияне выступили против войны?

Участники движения "Атеш" рассказали, что против войны выступили местные в таких городах:

Новгород,

Санкт-Петербург,

Казань,

Шлиссельбург,

Горно-Алтайск,

Тамбов,

Кострома.

Акция протеста в России: смотрите фото "Атеш"

Активисты "Гражданской Силы" расклеили листовки с лозунгами: "Присоединяйся к Атеш", "Остановим войну вместе", "Делись информацией с "Атеш" и "Победа – общее дело".

Причина очевидна – война унесла уже десятки тысяч жизней россиян. Солдаты гибнут на чужой земле ради амбиций Кремля, а их семьи получают только похороны и тишину от власти. Все больше людей понимают, что эта кровавая авантюра разрушает будущее страны,

– отметили партизаны.

В "Атеш" подчеркнули: "Россия не должна умирать за чужие интересы. Важно объединяться и действовать вместе, чтобы остановить войну и путинский режим".

