Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на движение "Атеш".

Что известно о перемещении российской техники?

Партизаны зафиксировали колонну военной техники недалеко от поселка Кирилловское.

По железной дороге в сторону фронта двигались две БМП и один бронированный грузовик "Тайфун-К". Танков в колонне не было. Основу составляли дешевые легковые автомобили, множество грузовиков и старые УАЗы "буханки", оставшиеся еще со времен СССР. В составе колонны также замечены топливные цистерны и автомобили медиков,

– рассказали в "Атеш".

Отмечается, что на технике были видны тактические знаки подразделений группировки "Север". Эти войска участвовали в боях на Курском и Харьковском направлениях.

Недавно в группировке сменился командующий.

Партизаны предполагают, что этот факт, а также перемещение техники могут указывать на подготовку к активным действиям.

"Все данные оперативно переданы представителям Сил обороны Украины", – отметили в "Атеш".

