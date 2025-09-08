Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на движение "Атеш".
Что известно о перемещении российской техники?
Партизаны зафиксировали колонну военной техники недалеко от поселка Кирилловское.
По железной дороге в сторону фронта двигались две БМП и один бронированный грузовик "Тайфун-К". Танков в колонне не было. Основу составляли дешевые легковые автомобили, множество грузовиков и старые УАЗы "буханки", оставшиеся еще со времен СССР. В составе колонны также замечены топливные цистерны и автомобили медиков,
– рассказали в "Атеш".
Отмечается, что на технике были видны тактические знаки подразделений группировки "Север". Эти войска участвовали в боях на Курском и Харьковском направлениях.
Недавно в группировке сменился командующий.
Партизаны предполагают, что этот факт, а также перемещение техники могут указывать на подготовку к активным действиям.
"Все данные оперативно переданы представителям Сил обороны Украины", – отметили в "Атеш".
Ситуация на фронте: последние новости
В августе россияне хотели достичь стратегического преимущества и осуществить прорыв на фронте. В частности, они планировали масштабные наступательные действия на Новопавловском и Запорожском направлениях, но все безуспешно. Сейчас оккупанты проводят ротации на Херсонском направлении, готовясь к боевым действиям.
На Покровском направлении ситуация также значительно улучшилась. Там оккупанты продолжают нести значительные потери, правда, с пополнением живой силы у них проблем нет.
В то же время в течение суток 7 сентября на фронте произошло 156 боевых столкновений. Большинство из них именно на Покровском и Новопавловском направлениях.