Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на рух "Атеш".

Що відомо про переміщення російської техніки?

Партизани зафіксували колону військової техніки неподалік селища Кирилівське.

Залізницею у бік фронту рухалися дві БМП і одна броньована вантажівка "Тайфун-К". Танків у колоні не було. Основу становили дешеві легкові автомобілі, безліч вантажівок та старі УАЗи "буханки", що залишилися ще з часів СРСР. У складі колони також помічені паливні цистерни та автомобілі медиків,

– розповіли в "Атеш".

Зазначається, що на техніці було видно тактичні знаки підрозділів угруповання "Північ". Ці війська брали участь у боях на Курському та Харківському напрямках.

Нещодавно в угрупуванні змінився командувач.

Партизани припускають, що цей факт, а також переміщення техніки можуть вказувати на підготовку до активних дій.

"Усі дані оперативно передано представникам Сил оборони України", – зазначили в "Атеш".

Ситуація на фронті: останні новини