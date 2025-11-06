Ситуация может повториться: политолог объяснил, реальна ли в России вспышка протестов
- Россияне ощущают последствия войны из-за ударов дронами, что приводит к дефициту топлива и отсутствию света, что может стать катализатором протестов.
- Политолог Валентин Гладких считает, что внутриполитические, экономические и социальные проблемы могут подтолкнуть россиян к протестам, но они могут быть локальными и кратковременными.
Россияне все больше ощущают на себе последствия войны, когда после ударов дронами, они остаются без света и водоснабжения. А из-за атак на НПЗ еще и имеют дефицит топлива. Все эти события могут стать катализатором протестов в России.
Политолог Валентин Гладких рассказал 24 Каналу, возможны ли в стране-агрессоре протестные процессы и что еще может ускорить их появление. Напомним, что вечером 3 ноября после дроновой атаки по подстанции в Рыльске Курской области России 16 тысяч потребителей остались без света.
Какие обстоятельства могут спровоцировать недовольство россиян?
Гладких отметил, что можно надеяться на то, что нарастание этих внутриполитических, экономических и социальных проблем может подтолкнуть россиян к протестам.
Он напомнил, что в начале полномасштабного вторжения в России проводили мобилизацию. Тогда в некоторых республиках Северного Кавказа возникло недовольство. Также многие россияне "голосовали ногами", когда бежали из страны-агрессора и скрывались за границей. В тот период российская экономика потеряла немало рабочих рук, ресурсов.
Обратите внимание! Владимир Путин подписал закон о "вечном" призыве в российскую армию. В соответствии с ним привлечение россиян призывного возраста в армию будет происходить с 1 января по 31 декабря. Также он подписал закон о привлечении резервистов, которые якобы будут охранять критически важные объекты.
А потом, когда Владимир Путин пошел другим путем, прибегнув к практике контрактной службы, россияне начали возвращаться, почувствовав, что мобилизация их не коснется.
Однако должны понимать, если в России снова начнутся мобилизационные процессы, ситуация повторится. И Путину придется прибегать к репрессивным механизмам, что безусловно может вызвать определенные протесты,
– подчеркнул политолог.
В то же время открытым остается вопрос, могут ли эти протесты приобрести такой масштаб, чтобы представлять угрозу путинскому режиму. У Гладких к такому развитию событий скептическое отношение. Однако даже если это будут локальные и кратковременные протесты, это все равно лучше, чем их отсутствие.
Не сомневаюсь в том, что они скорее всего будут. Однако в условиях репрессивного режима, отсутствия политической оппозиции и любых политических инструментов реализации интересов протестующих, очень трудно массовыми демонстрациями достичь результатов,
– подчеркнул политолог.
Сейчас, по его мнению, не стоит питать иллюзию по поводу того, что сейчас все россияне восстанут, пойдут протестовать и это побуждает Путина к определенным шагам. В то же время даже локальные протесты могут вызвать цепные реакции.
Какова ситуация с отключением света в России?
В Курской области после атаки 4 ноября десятки тысяч местных жителей остались без света. Это произошло после удара дронов по подстанции, что обеспечивала электроэнергией три района – Рыльский, Глушковский, Кореневский.
В городе Фролово Волгоградской области вечером 3 ноября, предположительно, была атакована подстанция (ПС) "Фроловская" на 500 киловольт. После удара в городе пропал свет и появились проблемы со связью.
Ранее, вечером 31 октября из-за атаки дронами без электроэнергии и отопления остались жители Жуковского в Московской области. Однако местные власти назвали проблемы со светом аварийной ситуацией.