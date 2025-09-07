Россия осуществляет гибридные атаки против стран Европы. Сейчас они готовят митинги во Франции против президента Эммануэля Макрона и других представителей власти.

Об этом 24 Каналу рассказал политический обозреватель и журналист из Франции Андрей Шкиль. По его словам, Россия пытается снова запустить проект "желтые жилеты", чтобы расшатать ситуацию во Франции. 10 сентября там готовят массовую забастовку.

Как Россия хочет расшатать ситуацию во Франции?

Как отметил Шкиль, на самом деле во Франции всегда найдутся причины, чтобы побастовать. Но на этот раз там четко виден российский след. Были и определенные символические вещи.

Уже была прелюдия. Триумфальную арку обклеили плакатами с русским солдатом, который "освободил Францию от фашизма". Там идут протесты не за улучшение жизни, а за уничтожение действующей системы власти во Франции. То есть Макрона в отставку, правительство в отставку. И, конечно, же прекращение помощи Украине,

– сказал Шкиль.

Ситуация во всей Европе в целом достаточно "горячая". Россия осуществляет гибридные атаки по разным странам. Уже было много сообщений об отраженных кибератаках в Германии, Франции, Нидерландах, Италии, Испании и т.д.

Обратите внимание! Во Франции может произойти отставка правительства из-за проекта бюджета на 2026 год с сокращением расходов. В частности там планируют забрать два государственных выходных. Премьер-министр Франсуа Байру еще и решил поставить на голосование вопрос о доверии правительству. Ультраправые и левые собирают проголосовать против. В тамошнем парламенте нет большинства: по трети мест имеют центристы, левые и ультраправые.

Гибридные атаки России: кратко