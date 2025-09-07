Росія здійснює гібридні атаки проти країн Європи. Зараз вони готують мітинги у Франції проти президента Еммануеля Макрона та інших представників влади.

Про це 24 Каналу розповів політичний оглядач та журналіст із Франції Андрій Шкіль. За його словами, Росія намагається знову запустити проєкт "жовті жилети", щоб розхитати ситуацію у Франції. 10 вересня там готують масовий страйк.

Як Росія хоче розхитати ситуацію у Франції?

Як наголосив Шкіль, насправді у Франції завжди знайдуться причини, щоб пострайкувати. Але цього разу там чітко видно російський слід. Були й певні символічні речі.

Вже була прелюдія. Тріумфальну арку обклеїли плакатами з російським солдатом, який "звільнив Францію від фашизму". Там йдуть протести не за покращення життя, а за знищення чинної системи влади у Франції. Тобто Макрона у відставку, уряд у відставку. І, звісно, ж припинення допомоги Україні,

– сказав Шкіль.

Ситуація у всій Європі загалом досить "гаряча". Росія здійснює гібридні атаки по різних країнах. Вже було багато повідомлень про відбиті кібератаки у Німеччині, Франції, Нідерландах, Італії, Іспанії тощо.

Зверніть увагу! У Франції може статися відставка уряду через проєкт бюджету на 2026 рік зі скороченням видатків. Зокрема там планують забрати два державних вихідних. Прем’єр-міністр Франсуа Байру ще й вирішив поставити на голосування питання щодо довіри уряду. Ультраправі та ліві збирають проголосувати проти. У тамтешньому парламенті немає більшості: по третині місць мають центристи, ліві та ультраправі.

