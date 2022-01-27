Психическое состояние стрелка, убившего 5 человек в Днепре, будет изучать спецкомиссия

В ночь на 27 января нацгвардеец Артем Рябчук расстрелял 5 человек насмерть, еще 5 – ранил. Психическое состояние стрелка изучать специальная комиссия.

После массового расстрела людей нападавший скрылся с места преступления. Однако уже утром 27 января правоохранителям удалось задержать его.

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Психическое состояние стрелка проверит комиссия

Глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что по его приказу создадут комиссию по изучению обстоятельств, которые могли привести к таким действиям 21-летнего военнослужащего. Министр подчеркнул, что мужчину призвали для того, чтобы научить как защищать страну и заботиться о безопасности, а не для того, чтобы он расстреливал своих коллег.

Будут изучаться обстоятельства прохождения Артемом Рябчуком военно-медицинской комиссии, его психическое состояние на момент выдачи допуска к оружию,

– отметил Монастырский.

По его словам, после изучения условий и обстоятельств, которые привели к трагедии, сделают выводы. В частности, и те, которые будут касаться кадровых вопросов.

Трагедия на "Южмаше": что известно

На территории завода "Южмаш" в ночь на 27 января во время выдачи оружия срочник Артемий Рябчук открыл огонь из автомата Калашникова по стражам.

В результате стрельбы 5 человек погибли, еще 5 – получили ранения.

После содеянного, злоумышленник скрылся вместе с оружием и патронами. В городе ввели полицейскую спецоперацию "Сирена".

Утром 27 января полиции удалось найти и задержать мужчину. По информации СМИ, при нем было оружие.

Сейчас Государственное бюро расследований уже открыло уголовное производство.

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Отрывок из сообщения у Дениса Монастырского:

"По моему приказу будет создана комиссия по изучению обстоятельств, которые могли привести к таким действиям 21-летнего военнослужащего, которого призвали для того, чтобы научить как защищать страну и заботиться о безопасности, а не для того, чтобы он расстреливал своих коллег.

Также будут изучаться обстоятельства прохождения Артемом Рябчуком военно медицинской комиссии, его психическое состояние на момент выдачи допуска к оружию.

После изучения условий и обстоятельств приведших к трагедии будут сделаны выводы. В частности, кадровые".