Психічний стан стрілка, який вбив 5 людей у Дніпрі, вивчатиме спецкомісія

У ніч на 27 січня нацгвардієць Артем Рябчук розстріляв 5 людей на смерть, ще 5 – поранив. Психічний стан стрілка вивчати спеціальна комісія.

Після масового розстрілу людей нападник втік з місця злочину. Однак правоохоронцям вже вдалося затримати його.

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Психічний стан стрілка перевірить комісія

Глава Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що за його наказом створять комісію з вивчення обставин, які могли привести до таких дій 21-річного військовослужбовця. Міністр наголосив, що чоловіка призвали для того, щоб навчити як боронити країну і дбати про безпеку, а не для того, щоб він розстрілював своїх колег.

Будуть вивчатися обставини проходження Артемом Рябчуком військово-медичної комісії, його психічний стан на момент видачі допуску до зброї,

– зазначив Монастирський.

За його словами, після вивчення умов та обставин, які призвели до трагедії, зроблять висновки. Зокрема, й ті, які стосуватимуться кадрових питань.

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На території заводу "Південмаш" у ніч на 27 січня під час видачі зброї строковик Артемій Рябчук відкрив вогонь з автомата Калашникова по вартових.

У результаті стрілянини 5 людей загинули, ще 5 – отримали поранення.

Після скоєного, зловмисник утік разом зі зброєю та патронами. У місті ввели поліцейську спецоперацію "Сирена".

Вранці 27 січня поліції вдалося знайти та затримати чоловіка. За інформацією ЗМІ, при ньому була зброя.

Наразі Державне бюро розслідувань вже відкрило кримінальне провадження.

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Уривок з допису Дениса Монастирського:

"За моїм наказом буде створена комісія по вивченню обставин, які могли привести до таких дій 21-річного військовослужбовця, якого призвали для того, щоб навчити як боронити країну і дбати про безпеку, а не для того, щоб він розстрілював своїх колег.

Також будуть вивчатися обставини проходження Артемом Рябчуком військово медичної комісії, його психічний стан на момент видачі допуску до зброї.

Після вивчення умов та обставин що призвели до трагедії будуть зроблені висновки. Зокрема, кадрові".