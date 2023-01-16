Спартак Суббота объяснил, почему россияне цинично злорадствуют с гибели мирных украинцев

Россия нанесла удар по жилому дому в Днепре. Там обрушились подъезды, погибли десятки человек, много раненых. В то же время россияне цинично злорадствуют с гибели украинских гражданских. У них нет ничего человечного.

Об этом 24 Каналу сказал психолог Спартак Cуббота. Он отметил, что украинцам, в отличие от россиян, не стыдно испытывать гнев, ужас и жалость к трагедии в Днепре.

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Ведь, по словам психолога, умирают люди, жившие обычной жизнью, но она в одночасье оборвалась.

Нам не стыдно это чувствовать. И когда россияне цинично спрашивают "что с лицом?", то да, мы признаем, что у нас грустное лицо, нам жалко людей, мы в трауре. А россиянам должно быть стыдно за то, что они не бывают в трауре, не знают, что это, потому что у них вся жизнь подавлена от рождения до смерти,

– заявил Суббота.

Психолог отмечает, что в россиянах нет ничего человечного, они лишь вызывают отвращение и непонимание у здоровых людей. Он говорит, что на вопрос россиян "что с лицом?" есть ответ: "что у вас с жизнью?".

По его мнению, все россияне живут ницую, подавленную и слабую жизнь, это вообще не жизнь, это просто существование.

"Но украинцы, как нация, это преодолеют, переживут. Мы будем пытаться помогать друг другу. А у них (россиян – 24 канал) такого никогда не было и не будет", – считает психолог.

Россияне не понимают, что такое помогать друг другу. У них нет нации. Там какие-то разобщенные народы, которые не понимают культуры друг друга, они просто существуют,

– подчеркнул Суббота.

По его словам, россияне отсоединены от реальности, поэтому для них есть только их пузырь – Россия. Поэтому те, кто имел какой-то ум, уже не живут в этой стране.

Психолог уверяет, что россияне оторваны от реальности и они не понимают, какие будут последствия за их циничные слова злорадства.

"Потом с них будут "спрашивать", потому что Гаага ждет всех. И если Путину до смерти осталось немного, то с этими людьми будет другой разговор. И неважно, кто придет к власти после Владимира Путина, они будут отвечать", – сказал Суббота.

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В то же время, как считает психолог, все украинцы будут смотреть на это с удовольствием.

Но, в отличие от россиян, у нас есть культура, мы понимаем, что если другие страдают своими последствиями, то мы это воспринимаем как данность, а россияне радуются маленьким "успехам", для них это смерти невинных людей.

– объяснил Суббота.

Психолог отметил, что на фронте ВСУ дают понять, что у оккупантов нет никаких шансов, поэтому обычные россияне радуются таким "успехам", как атаки по гражданским. "Россия лишь совершает терроризм и каждого россиянина догонит месть, последствия будут неотвратимы", – добавил Суббота.