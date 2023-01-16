Спартак Суббота пояснив, чому росіяни цинічно зловтішаються із загибелі мирних українців

Росія завдала удару по житловому будинку в Дніпрі. Там обвалилися під'їзди, загинули десятки людей, багато поранених. Водночас росіяни цинічно зловтішаються із загибелі українських цивільних. У них немає нічого людяного.

Про це 24 Каналу сказав психолог Спартак Cуббота. Він наголосив, що українцям, на відміну від росіян, не соромно відчувати гнів, жах та жаль до трагедії у Дніпрі.

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Адже, за словами психолога, помирають люди, які жили звичайним життям, але воно в один момент обірвалося.

Нам не соромно це відчувати. І коли росіяни цинічно питають "що з обличчям?", то так, ми визнаємо, що в нас сумне обличчя, нам шкода людей, ми в траурі. А росіянам має бути соромно за те, що вони не бувають в траурі, не знають, що це, бо в них все життя пригнічене від народження до смерті,

– заявив Суббота.

Психолог зазначає, що в росіянах немає нічого людяного, вони лише викликають відразу і нерозуміння у здорових людей. Він каже, що на питання росіян "що з обличчям?" є відповідь: "що у вас з життям?".

На його думку, всі росіяни живуть нице, пригнічене та слабке життя, це взагалі не життя, це просто існування.

"Але українці, як нація, це переборять, переживуть. Ми будемо намагатися допомагати один одному. А в них (росіян – 24 канал) такого ніколи не було й не буде", – вважає психолог.

Росіяни не розуміють, що таке допомагати один одному. В них немає нації. Там якісь роз’єднані народи, які не розуміють культури один одного, вони просто існують,

– наголосив Суббота.

За його словами, росіяни від’єднані від реальності, тому для них є лише їхня бульбашка – Росія. Тому ті, хто мали якийсь глузд , вже не живуть в цій країні.

Психолог запевняє, що росіяни відірвані від реальності і вони не розуміють, які будуть наслідки за їх цинічні слова зловтішання.

"Потім з них будуть "питати", бо Гаага чекає всіх. І якщо Путіну до смерті лишилося небагато, то з цими людьми буде інша розмова. І неважливо, хто прийде до влади після Владіміра Путіна, вони будуть відповідати", – відповів Суббота.

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Водночас, як вважає психолог, всі українці будуть дивитися на це з задоволенням.

Але, на відміну від росіян, у нас є культура, ми розуміємо, що якшо інші страждають за свої наслідки, то ми це сприймаємо як даність, а росіяни радіють маленьким "успіхам", для них це смерті невинних людей,

– пояснив Суббота.

Психолог зазначив, що на фронті ЗСУ дають зрозуміти, що в окупантів немає ніяких шансів, тому звичайні росіяни радіють таким "успіхам", як атаки по цивільних. "Росія лише чинить тероризм і кожного росіянина дожене помста, наслідки будуть невідворотні", – додав Суббота.