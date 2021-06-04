Все стали мишенями, – психологи сравнили "интервью" Протасевича с методами "Аль-Каиды"

Психологи проанализировали интервью Романа Протасевича, которое опубликовал белорусский государственный телеканал ОНТ. Впоследствии эксперты опровергли несколько версий причины задержания журналиста.
Всем неравнодушным психологи рекомендуют задуматься, почему Протасевича взяли в заложники на глазах у целого мира.
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Какие версии опровергли специалисты
- Чтобы показать свою силу – это вторичная выгода, но не мотив.
- Чтобы нейтрализовать журналиста – ни один специалист не может быть настолько влиятельным, чтобы ради него президент (даже самопровозглашенный) решился на акт терроризма.
Почему задержали Протасевича: версия психологов
По мнению психологов, через Протасевича режим пытается повлиять на каждого белоруса, который стремится к свободе. Кроме того, мишенями стали все, кто разделяет стремление народа Беларуси к свободе.
Мы все (те, кому небезразлична судьба Протасевича), являемся мишенями. Точнее – наши эмоциональные, ментальные и поведенческие реакции, которые теперь будут определять дальнейший ход событий. Мы должны были почувствовать нашу уязвимость и полную беспомощность,
– рассказывают специалисты.
Психологи отметили: то, что показали на экране, напоминает видео "Аль-Каиды", где пленным в прямом эфире отрезали головы.
Интервью Протасевича: главное
- Задержанный журналист Роман Протасевич в интервью пропагандистам "признал" свою "вину" в организации протестов в Беларуси. В то же время белорусские правозащитники из центра "Весна" сразу обратили внимание, что голос журналиста – дрожит, а на лице заметна припухлость.
- Кроме того, Протасевич заявил, что больше не хочет иметь ничего общего с политикой. Вместо этого он стремится иметь семью.
- Мать блогера рассказала, что "четко заметила следы от наручников, синяки на руках".