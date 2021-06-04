Лукашенко не является президентом Беларуси, – Данилов
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны подчеркнул, что ни одна цивилизованная страна мира не признает Лукашенко президентом Беларуси. Поэтому на международном уровне не будут рассматривать приглашение боевиков диктатором.
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Когда Путин ведет переговоры с Лукашенко как президентом, который не признан ни одной цивилизованной страной мира, то какие договоры они могут подписывать и о каких договоренностях может идти речь. Здесь есть большой вопрос с точки зрения контактов,
– пояснил секретарь СНБО.
Он также добавил, что вопрос Беларуси на заседании СНБО 4 июня не рассматривали.
Когда Украина возобновит авиасообщение с Беларусью
Восстановление авиасообщения с Беларусью зависит не от Киева, а от Минска. В частности, по словам Данилова, от поведения страны с политическими заключенными.
Что известно о Лукашенко и боевиках
- Российские наемники во временно оккупированном Луганске заявили об "открытии уголовного производства" против задержанного в Беларуси основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича.
- Боевики обвинили активиста в якобы участии в боевых действиях в составе украинского батальона "Азов" на Донбассе.
- Российские наемники даже спросили Лукашенко, можно ли провести "какие-то следственные действия" с Протасевичем, на что тот ответил, что он "не против" и пригласил боевиков в Беларусь.