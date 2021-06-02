Он сказал, что "следователи из Донбасса", если захотят, могут приехать в Беларусь: "Добро пожаловать к нам". Такое заявление прозвучало во время совещания у Лукашенко по вопросам сотрудничества с Россией 1 июня.

К теме Следствие будет в Беларуси: Лукашенко обсудил с Путиным задержания Протасевича и Сапеги

Лукашенко "приветливо пригласил" боевиков из Донбасса в Беларусь

"Есть нюанс: на Донбассе возбуждено уголовное дело по этим персоналиям", – сказал Лукашенко, говоря о задержанных в Минске Романе Протасевиче и его девушке Софии Сапеге.

Я напомнил это президенту Путину. И сказал, что если у них (представителей "ЛНР" – 24 канал) будут вопросы – добро пожаловать к нам. Пожалуйста, задавайте им вопросы, они же людей убивали там, на Донбассе,

– заявил Лукашенко.

Примечательно, что самопровозглашенный президент Беларуси ни на минуту не сомневается, что о приглашении для боевиков надо говорить именно Путину (ведь, действительно, именно он их контролирует).

Напомним, ранее в этот день, 1 июня, стало известно, что "прокуратура ЛНР" обратилась к Беларуси с вопросом: мол, можно ли провести какие-то следственные действия с Протасевичем? Поскольку тот якобы воевал на Донбассе за Украину.

Коротко о задержании Протасевича в Минске