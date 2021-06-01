Журналіста зрадило його найближче оточення, яке фактично допомогло спецслужбам Республіки Білорусь простежити його місцеперебування і примусово посадити літак Ryanair, яким він прямував з Афін до Вільнюса. На мою думку, про причетність верхівки білоруської опозиції до затримання Романа Протасевича, свідчить низка фактів.

Цікаво Роман Протасевич: хто це та чому Лукашенко ненавидить блогера

Який зв'язок з опозицією

Нагадаю, що після міграції з Білорусі до Литви, ексголовний редактор каналу NEXTA приєднався до команди лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської. Минулого тижня Протасевич разом з Тихановською брав участь у форумі білоруських опозиціонерів в Афінах. Водночас Романа Протасевича, на мою думку, ввели в оману, що він може безпечно скористатися рейсом Афіни – Вільнюс.

Після участі в форумі, Тихановська вилетіла з Греції тим же самим рейсом, який у неділю примусово посадили для затримки Протасевича. До речі, екскандидат в президенти Тихановська, як і Протасевич, проходить фігурантом у ряді кримінальних справ. На додаток, офіційний Мінськ включив її до переліку осіб, причетних до терористичної діяльності й домагається її видачі.

Менше з тим. За день до затримання журналіста, цим рейсом також скористалася інший лідер білоруської опозиції – Ольга Карагач. І спецслужби Республіки Білорусь не вжили жодних заходів, аби затримати центральних лідерів і фактично «обезголовити» білоруську опозицію. Оскільки режим Лукашенка не переслідував і не затримував борти з лідерами опозиції, Протасевичу дали зрозуміти, що він може безпечно летіти ним за цим маршрутом.

Припускаю, що проросійські фігури в білоруській опозиції могли умисно посприяти затриманню журналіста в якості "подстави".

Тихановська фактично «витягнула» Протасевича у Грецію та ще й на власному прикладі продемонструвала безпечність польотів фатальним рейсом Ryanair. Дивним виглядає і той факт, що перша реакція Тихановської з’явилася через 9 хвилин після затримання журналіста в аеропорту Мінська. Вона досить оперативно відреагувала на цю подію, наче заздалегідь знала про цю спецоперацію. Крім того, незрозуміло, чому Протасевич не відчував небезпеки цього польоту – інший співвласник NEXTA Степан Путило у розмовах неодноразово попереджав журналіста, що польоти над територією Білорусі, небажані та небезпечні.

Інформація в телеграмі

Наступною дивною подією є той факт, що напередодні інциденту, МВС Російської Федерації вилучило Світлану Тихановську з бази розшуку. Нагадаю, що режим Лукашенка оголосив опозиціонерку в міждержавний розшук за заклики до повалення конституційного ладу у державі.

Показовим є той факт, що 9 квітня російський провладний канал "Незигарь" повідомив про те, що штаб Тихановської готується до переговорів з Лукашенком. Макей, за інформацією каналу, начебто пообіцяв опозиції звільнення політичних ув'язнених, реєстрацію партій і закриття кримінальних справ стосовно лідерів опозиції. Натомість Тіхановська повинна визнати Лукашенко переможцем виборів.

Повідомлення "Незигарь" опосередковано підтверджують заяви радника Світлани Тихановської Франака Вячорки. Так, 7 квітня, він написав про те, якими, на його думку, будуть формати і сценарії переговорів опозиції з нинішньою білоруською владою. "Ми не ставимо жодних умов про характер представництва з боку режиму, це може бути як Олександр Лукашенко, так і його представники", – пише Франак Вячорка в телеграмі.

Блогери та зрада

Третьою подією, що доводить можливу причетність опозиціонерів до скандального інциденту, є умисне сприяння у виявленні білоруськими силовиками місця перебування журналіста.

Варто зауважити, що журналіст і його супутниця Софія Сапєга перебували у стосунках, але ретельно їх приховували, не афішуючи на загал. За словами матері Софії, молоді люди познайомилися в барі і дівчина не відразу зрозуміла, з ким саме вона зустрічається. Це підтверджують їхнє найближче оточення – ніхто не знав про їхній роман. "Про Романа ми не знали: фотографії вона не викладала, в університет він ні разу не приходив, бо ми всі з листопада - на дистанційному навчанні", – розповіла однокурсниця Софії Сапеги Ольга (ім'я змінене на прохання героїні). В її соцмережах немає спільних з Романом фотографій. Однак в Афінах Сапега переслала фотографію Протасевича своєму приятелю-блогеру Антону Матолько і той виклав її у вільний доступ, що, на мою думку, дозволило спецслужбам Білорусі встановити актуальне місцезнаходження журналіста. Не зовсім зрозуміло, навіщо вона це зробила і як це корелюється із ретельним приховуванням парою їхніх стосунків.

Таким чином, отримавши інформацію про дату вильоту і рейс літака, яким Протасевич буде повертатися до Вільнюса, спецслужбам достатньо було зафіксувати його реєстрацію на рейс з Афін, або, якщо він реєструвався онлайн, здачу багажу. Ця версія підтверджується повідомленням Протасевича на каналі "Білорусь головного мозку", що перед вильотом до нього почав проявляти увагу чоловік середніх років, який звернувся до журналіста російською мовою.

Що стосується мотивів затримання Романа Протасевича, то, на мою думку, КДБ Білорусі справді цікавить інформація про фінансування білоруської опозиції та контакти затриманого зі зрадником у лавах силовиків. Софію Сапєгу не випадково звинувачують у роботі редактором т.зв. "Чорної книги" – інтернет-порталу, який оприлюднив персональні дані співробітників правоохоронних органів спецслужб Білорусі.

Примітно, що голова комітету Держдуми РФ з питань соціальної політики Ярослав Нілов вже заявив про те, що консульства і посольства РФ забезпечують захист прав і свобод росіян незалежно від статті, яка інкримінується затриманому. Крім того, Путін на зустрічі з Олександром Лукашенком в Сочі підняв питання про затриману в Мінську росіянки Софії Сапіги. Про це повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков. За його словами, доля дівчини Москві небайдужа. "Президент доручив МЗС Росії найуважнішим чином відстежувати долю справи російської громадянки", – підкреслив Пєсков.

До речі, це не перше затримання білоруськими спецслужбами громадян РФ на території республіки за звинуваченнями в організації масових заворушень. На початку травня КДБ РБ затримав громадянина РФ Єгора Дуднікова, який озвучував ролики для білоруської опозиції. Захисник два тижні не може потрапити до арештованого.

Показово, що 24 травня об 11.38 у Мінську приземлився літак 214 з бортовим реєстраційним номером RA-64521, який прибув з Москви. Цей борт належить спеціальному літному загону Росії та має салон підвищеного комфорту. Літак тричі супроводжував президента Владіміра Путіна в його регіональних поїздках по території РФ. А вранці 27 травня з аеропорту Внуково вилетів борт ФСБ РФ з номером RA-64523 і о 10.39 за місцевим часом приземлився у Гомелі. Виникає питання: навіщо російські високопосадовці двічі відвідали Білорусь і які цілі вони переслідували? Це також підтверджує існування «російського сліду» в цій операції. Питання лише в тому, чи росіяни просто використали КДБ Білорусі для затримання Романа Протасевича, чи навпаки – у ФСБ побоюються свідчень, які Дудніков і Сапєга можуть дати щодо можливих зв’язків білоруської опозиції з російськими спецслужбами. Особливо з огляду на той факт, що за інформацією ЗМІ, Світлана Тіхановська напряму пов’язана з Росію – і кревно, і фінансово.

На фоні цих подій, між владою Росії та Білорусі загострюється протистояння в контексті торішніх президентських виборів. Зазначу, що вищезгадані візити російських посадовців відбулися на тлі відмови Міністерства юстиції Білорусі зареєструвати у країні проросійську партію "Союз". Крім того, аналітик нагадав, що у травні Росія вп’ятеро зменшила прокачку нафтопродуктів на розташований у Полоцьку нафтопереробний завод "Нафтан". Я вважаю це спробами економічної блокади режиму Лукашенка з боку Росії, тож "заяви, що бацька фактично діє "в обіймах" режиму Путіна, не відповідають дійсності.

Щодо розслідування інциденту з літаком Ryanair, то зазначу, що спецслужби Греції перевірили інформацію про всіх пасажирів літака Ryanair і не знайшли доказів присутності на борту співробітників КДБ Білорусі. Це спростовує версію про те, що спецпризначенці начебто проникли у кабіну пілотів, змусили їх зробити маневр та приземлитися у Мінську.

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