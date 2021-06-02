Він сказав, що "слідчі з Донбасу", якщо захочуть, можуть приїхати до Білорусі: "Ласкаво просимо до нас". Така заява пролунала під час наради у Лукашенка з питань співпраці з Росією 1 червня.

До теми Слідство буде в Білорусі: Лукашенко обговорив з Путіним затримання Протасевича і Сапеги

Лукашенко "ласкаво запросив" бойовиків із Донбасу до Білорусі

"Є нюанс: на Донбасі відкрито кримінальну справу щодо цих персоналій", – сказав Лукашенко, мовлячи про затриманих у Мінську Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу.

Я нагадав це президенту Путіну. І сказав, що якщо у них (представників "ЛНР" – 24 канал) будуть питання – ласкаво просимо до нас. Будь ласка, ставте їм питання, вони ж людей вбивали там, на Донбасі,

– заявив Лукашенко.

Примітно, що самопроголошений президент Білорусі ні на мить не сумнівається, що про запрошення для бойовиків треба говорити саме Путіну (адже, дійсно, саме він їх контролює).

Нагадаємо, раніше цього ж дня, 1 червня, стало відомо, що "прокуратура ЛНР" звернулася до Білорусі з питанням: мовляв, чи можна буде провести якісь слідчі дії з Протасевичем? Бо той начебто воював на Донбасі за Україну.

Коротко про затримання Протасевича у Мінську