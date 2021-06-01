Лукашенко зустрічався з Путіним у Сочі 29 травня. А про деталі переговорів самопроголошений глава Білорусі розповів на нараді у Палаці незалежності у Мінську.
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Слідство щодо обох персон буде в Білорусі, – Лукашенко
Протасевичі, Сапеги – це не головне. Хоча нюанс є: слідство щодо обох персон будуть проводити у Білорусі. Це не обговорюється,
– сказав Лукашенко.
Про це самопроголошений президент Білорусі, мовляв, одразу повідомив Путіну, адже Софія Сапега – дівчина Романа Протасевича – громадянка Росії. З і слів Лукашенка, Путін претензій жодних не мав, адже йому пообіцяли забезпечити доступ до Сапеги російського консула.
По-моєму, вони (росіяни – 24 канал) не ображаються. Хочете зустрічатись – зустрічайтесь,
– додав Лукашенко.
Перемовини Лукашенка та Путіна тривали понад 5 годин
Зазначимо, що у Сочі перемовини між Лукашенком та Путіним тривали більше ніж 5 годин. Політики розмовляли про двосторонні відносини між державами. Зокрема, Москва підтвердила, що надасть Мінську ще 500 мільйонів доларів позики, загальна сума якої складає 1,5 мільярда.
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Опісля два диктатори вирушили на морську прогулянку на яхті. Компанію за обідом Путіну та Лукашенкові склав молодший син останнього – Микола.
Що відомо про затримання Сапеги та Протасевича
- 23 травня літак, на якому перебував засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич та його дівчина Софія Сапега, вимушено посадили у Мінську.
- Білоруські диспетчери повідомили начебто про загрозу замінування.
- Сапегу та Протасевича затримали, вони перебувають у СІЗО.
- Міжнародна спільнота різко відреагувала на дії білоруської влади.
- Багато країн припинили авіасполучення з Білоруссю.