Лукашенко встречался с Путиным в Сочи 29 мая. А о деталях переговоров самопровозглашенный глава Беларуси рассказал на совещании во Дворце независимости в Минске.

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Следствие в отношении обеих персон будет в Беларуси, – Лукашенко

Протасевичи, Сапеги – это не главное. Хотя нюанс есть: следствие в отношении обеих персон будут проводить в Беларуси. Это не обсуждается,

– сказал Лукашенко.

Об этом самопровозглашенный президент Беларуси, мол, сразу сообщил Путину, ведь София Сапега – девушка Романа Протасевича – гражданка России. По словам Лукашенко, Путин не имел никаких претензий, ведь ему пообещали обеспечить доступ к Сапеге российского консула.

По-моему, они (россияне – 24 канал) не обижаются. Хотите встречаться – встречайтесь,

– добавил Лукашенко.

Переговоры Лукашенко и Путина продолжались более 5 часов

Отметим, что в Сочи переговоры между Лукашенко и Путиным продолжались более 5 часов. Политики беседовали о двусторонних отношениях между государствами. В частности, Москва подтвердила, что предоставит Минску еще 500 миллионов долларов займа, общая сумма которого составляет 1,5 миллиарда.

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После два диктатора отправились на морскую прогулку на яхте. Компанию за обедом Путину и Лукашенко составил младший сын последнего – Николай.

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