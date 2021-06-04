Лукашенко не є президентом Білорусі, – Данілов

Секретар Ради нацбезпеки та оборони наголосив, що жодна цивілізована країна світу не визнає Лукашенка президентом Білорусі. Тому на міжнародному рівні не розглядатимуть запрошення бойовиків диктатором.

До теми Лукашенко де-факто визнав бойовиків на Донбасі: в ТКГ заявили, що Мінськ – не нейтральний

Коли Путін веде перемовини з Лукашенком як президентом, який не визнаний жодною цивілізованою країною світу, то які договори вони можуть підписувати і про які домовленості може йти мова. Тут є велике питання з погляду контактів,

​– пояснив секретар РНБО.

Він також додав, що питання Білорусі на засіданні РНБО 4 червня не розглядали.

Коли Україна відновить авіасполучення з Білоруссю

Відновлення авіасполучення з Білоруссю залежить не від Києва, а від Мінська. Зокрема, за словами Данілова, від поводження країни з політичними в'язнями.

Що відомо про Лукашенка та бойовиків