Лукашенко не є президентом Білорусі, – Данілов
Секретар Ради нацбезпеки та оборони наголосив, що жодна цивілізована країна світу не визнає Лукашенка президентом Білорусі. Тому на міжнародному рівні не розглядатимуть запрошення бойовиків диктатором.
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Коли Путін веде перемовини з Лукашенком як президентом, який не визнаний жодною цивілізованою країною світу, то які договори вони можуть підписувати і про які домовленості може йти мова. Тут є велике питання з погляду контактів,
– пояснив секретар РНБО.
Він також додав, що питання Білорусі на засіданні РНБО 4 червня не розглядали.
Коли Україна відновить авіасполучення з Білоруссю
Відновлення авіасполучення з Білоруссю залежить не від Києва, а від Мінська. Зокрема, за словами Данілова, від поводження країни з політичними в'язнями.
Що відомо про Лукашенка та бойовиків
- Російські найманці у тимчасово окупованому Луганську заявили про "відкриття кримінального провадження" проти затриманого у Білорусі засновника телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича.
- Бойовики звинуватили активіста у нібито участі в бойових діях у складі українського батальйону "Азов" на Донбасі.
- Російські найманці навіть запитали Лукашенка, чи можна провести "якісь слідчі дії" з Протасевичем, на що той відповів, що він "не проти" і запросив бойовиків у Білорусь.