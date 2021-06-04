Усі стали мішенями, – психологи порівняли "інтерв'ю" Протасевича з методами "Аль-Каїди"

Психологи проаналізували інтерв'ю Романа Протасевича, яке опублікував білоруський державний телеканал ОНТ. Згодом експерти спростували декілька версій причини затримання журналіста.

Усім небайдужим психологи рекомендують замислитися, чому Протасевича взяли у заручники на очах у цілого світу.

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Які версії спростували фахівці

Щоб показати свою силу – це вторинна вигода, але не мотив.

Щоб нейтралізувати журналіста – жоден фахівець не може бути настільки впливовим, щоб заради нього президент (навіть самопроголошений) наважився на акт тероризму.

Чому затримали Протасевича: версія психологів

На думку психологів, через Протасевича режим намагається вплинути на кожного білоруса, який прагне свободи. Окрім того, мішенями стали усі, хто розділяє прагнення народу Білорусі до свободи.

Ми усі (ті, кому небайдужа доля Протасевича), є мішенями. Точніше – наші емоційні, ментальні та поведінкові реакції, які тепер будуть визначати подальший хід подій. Ми повинні були відчути нашу вразливість і повну безпорадність,

– розповідають фахівці.

Психологи наголосили: те, що показали на екрані, нагадує відео "Аль-Каїди", де полоненим у прямому ефірі відрізали голови.

Інтерв'ю Протасевича: головне