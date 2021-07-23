ЕСПЧ разрешил компании в Грузии производить презервативы с фото Путина

В Грузии суд запретил компании Aiisa производить презервативы с изображением Путина и назначил штраф. Компания подала иск против Грузии в Европейский суд по правам человека и выиграла его.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) заявил, что компания ничего не нарушила. А вот решение суда в Грузии противоречит 10 статье Конвенции.

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ЕСПЧ разрешил грузинской компании изготавливать презервативы с изображением Путина

Интересы владелицы компании Aiisa представляла организации "Демократическая инициатива Грузии" (GDI).

ЕСПЧ установил нарушение государством статьи 10 Конвенции о свободе выражения мнений,

– рассказали в организации.

Таким образом компания-производитель презервативов выиграла дело против Грузии в Страсбурге.

Европейский суд по правам человека решил, что:

решения национальных судов, которые ограничили свободу выражения взглядов истца, не были ни релевантными, ни достаточными для оправдания вмешательства в статью 10;

суд пояснил, что на решения общих судов существенное влияние оказали взгляды на этические вопросы представителей Грузинской православной церкви;

однако заверили, что такой подход противоречит установленному Конституционным судом Грузии стандарту, согласно которому "недопустимо навязывать этические нормы или мировоззрение конкретного лица или группы лиц другим группам общества с помощью государственных институтов, в том числе суда".

Перед этим в грузинский суд поступила жалоба на неэтичную рекламу. Впоследствии суд принял решение о том, что такие изображения и надписи на продукции сексуального характера нарушают моральные устои. Владелицу компании Aiisa оштрафовали ориентировочно на 160 долларов. После этого она подала жалобу в ЕСПЧ, и Европейский суд признал решение местного суда незаконным.

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