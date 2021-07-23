Європейський суд з прав людини дозволив компанії в Грузії виробляти презервативи з фото Путіна

У Грузії суд заборонив компанії Aiisa виробляти презервативи із зображенням Путіна та призначив штраф. Компанія подала позов проти Грузії до Європейського суд з прав людини та виграла його.

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) заявив, що компанія нічого не порушила. Натомість рішення суду в Грузії суперечить 10 статті Конвенції.

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ЄСПЛ дозволив грузинській компанії виготовляти презервативи із зображенням Путіна

Інтереси власниці компанії Aiisa представляла організації "Демократична ініціатива Грузії" (GDI).

ЄСПЛ встановив порушення державою статті 10 Конвенції щодо свободи вираження поглядів,

– розповіли у організації.

Таким чином компанія-виробник презервативів виграла справу проти Грузії в Страсбурзі.

Європейський суд з прав людини вирішив, що:

рішення національних судів, які обмежили свободу вираження поглядів позивача, не були ні релевантними, ні достатніми для виправдання втручання в статтю 10;

суд пояснив, що на рішення загальних судів істотний вплив здійснили погляди на етичні питання представників Грузинської православної церкви;

однак запевнили, що такий підхід суперечить встановленому Конституційним судом Грузії стандарту, згідно з яким "неприпустимо нав'язувати етичні норми або світогляд конкретної особи або групи осіб іншим групам суспільства за допомогою державних інститутів, в тому числі суду".

Перед цим у грузинський суд надійшла скарга на неетичну рекламу. Згодом суд ухвали рішення про те, що такі зображення та написи на продукції сексуального характеру порушують моральні підвалини. Власницю компанії Aiisa оштрафували орієнтовно на 160 доларів. Саме після цього вона подала скаргу в ЄСПЛ й він визнав рішення місцевого суду незаконним.

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