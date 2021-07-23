Незвичний інцидент трапилася у Росії ще 1 липня. Однак про нього стало відомо лише зараз, адже чоловік, який проганяв медиків, поширив відео у тіктоці. Менше ніж за добу воно зібрало понад 3 мільйони переглядів.

Зверніть увагу Губернатор Якутії знайшов "український слід" у жахливих пожежах в Росії

Медикам довелося полетіти геть

Вертоліт швидкої допомоги приземлився поблизу села. Коли медики вивантажили спеціальний бокс для госпіталізації хворого, до них підійшов чоловік, який лайкою накинувся на них. Лікарі намагалися пояснити селянину, що вони прибули на виклик, однак безрезультатно. Тому медикам довелося повантажити бокс назад у вертоліт і покинути місце інциденту.

У соцмережах підтримують дії чоловіка

Три тижні по тому, 22 липня, чоловік, який проганяв медиків, поширив відео у соцмережі. Воно швидко стало популярним. У коментарях користувачі підтримують дії автора відео, називають його сміливцем та героєм. Також у багатьох коментаторів з'явилися припущення, що нібито бокс, з яким прилетіли медики, був не для госпіталізації хворого. Вони переконані, що там був вірус, який хотіли поширити у регіоні.

Медики таки госпіталізували хворого

Після оприлюднення відео, інцидент привернув увагу громадськості. Директор центру медицини катастроф Югри (Ханти-Мансійського округу) Василь Костін підтвердив те, що цей виклик був ще 1 липня. А ще він розповів, що медики все ж таки госпіталізували чоловіка, на виклик до якого вони прилетіли. Після інциденту бригада швидкої допомоги приземлилася в іншому кінці села.

Ситуація привернула увагу поліції

Поліція уже зацікавилася мешканцем села, який поширив відео. Йому можуть інкримінувати перешкоджання наданню медичної допомоги. За цією статтею "активісту" загрожує штраф, 2 роки примусових робіт або 3 роки ув'язнення.