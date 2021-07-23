Необычный инцидент произошел в России еще 1 июля. Однако о нем стало известно только сейчас, ведь мужчина, который прогонял медиков, распространил видео в тиктоке. Меньше чем за сутки оно собрало более 3 миллионов просмотров.

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Медикам пришлось улететь восвояси

Вертолет скорой помощи приземлился вблизи села. Когда медики выгрузили специальный бокс для госпитализации больного, к ним подошел мужчина, который руганью набросился на них. Врачи пытались объяснить селянину, что они прибыли на вызов, однако безрезультатно. Поэтому медикам пришлось погрузить бокс обратно в вертолет и покинуть место инцидента.

В соцсетях поддерживают действия мужчины

Три недели спустя, 22 июля, мужчина, который прогонял медиков, распространил видео в соцсети. Оно быстро стало популярным. В комментариях пользователи поддерживают действия автора видео, называют его смельчаком и героем. Также у многих комментаторов появились предположения, что якобы бокс, с которым прилетели медики, был не для госпитализации больного. Они убеждены, что там был вирус, который хотели распространить в регионе.

Медики таки госпитализировали больного

После обнародования видео инцидент привлек внимание общественности. Директор центра медицины катастроф Югры (Ханты-Мансийского округа) Василий Костин подтвердил то, что этот вызов был еще 1 июля. А еще он рассказал, что медики все же госпитализировали мужчину, на вызов к которому они прилетели. После инцидента бригада скорой помощи приземлилась в другом конце села.

Ситуация привлекла внимание полиции

Полиция уже заинтересовалась жителем села, который распространил видео. Ему могут инкриминировать препятствование оказанию медицинской помощи. По этой статье "активисту" грозит штраф, 2 года принудительных работ или 3 года заключения.