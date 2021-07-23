Соловьев провел 4-часовой прямой эфир, в котором Украина упоминали чуть не каждую минуту. Говорили о соглашении США и Германии по "Северному потоку-2", о генпрокуроре Ирине Венедиктовой и о том, что Украина якобы марионетка США. Казалось бы, уже в теме пожаров в Якутии нас не вспомнят, но и здесь нашли причину.
Обратите внимание Россия впервые в истории пожаловалась на другое государство в ЕСПЧ – конечно, это Украина
В чем обвиняют украинцев
Губернатор Якутии убеждал зрителей, что власть, спасатели и добровольцы эффективно противодействуют пожарам, однако есть те, кто подстрекает людей. Политик убежден, что это именно украинцы почему-то пытаются дестабилизировать ситуацию в российском регионе.
Когда дым от пожаров пришел в Якутск, население заволновалось, появились подстрекатели и паникеры которые стали кричать, что все плохо. Причем, много IP-адресов украинцев, которые и близко к нам отношения не имеют, но зато кричат "Долой губернатора, долой Путина",
– рассказывал Николаев.
На это главный кремлевский пропагандист ответил, что в Украине "работают целые диванные войска".
Пожары в России: последние новости
- Первой от лесных пожаров пострадала Челябинская область еще 9 июля 2021 года. Там огонь перекидывался даже на жилые дома.
- Затем пожары охватили Якутию. Этот регион пострадал от огня больше всего.
- Также от стихии сильно страдает Карелия. Там, как и в других регионах, введен режим чрезвычайного положения.