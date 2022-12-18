"Надеется сломать Лукашенко": как Путин хочет вынудить Беларусь к участию в войне

Владимир Путин 19 декабря планирует посетить Беларусь. Вероятно, российский диктатор попытается втянуть Александра Лукашенко в войну против Украины.

Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, глава Кремля не теряет надежды, что ему удастся дожать самопровозглашенного президента Беларуси по поводу участия в войне.

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Какой аргумент Путин готовит для Лукашенко

Российский диктатор может использовать свой визит в Беларусь, чтобы достичь своей цели. Причем, на этот раз Путин, вероятно, надеется на ослабление сопротивления со стороны Лукашенко.

Решающий фактор, благодаря которому Путин надеется сломать Лукашенко – это убийство главы белорусского МИД Владимира Макея. Именно Макей обеспечивал многовекторность Лукашенко и позволял ему маневрировать между Россией и Европой,

– отметил Яковенко.

Российский журналист считает, что министра иностранных дел Беларуси ликвидировали специально для того, чтобы превратить Лукашенко в полного заложника Путина. Яковенко добавил, что глава Кремля теперь рассчитывает на то, что белорусскому диктатору будет некуда деваться.

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На что рассчитывает Владимир Путин

По словам журналиста, Владимир Путин строит планы по привлечению белорусских военных к боевым действиям в Украине.

Возможно, 15-тысячная группировка белорусских войск может быть направлена на украинский фронт,

– сказал Яковенко.

Он добавил, что попытки российского диктатора не обязательно будут иметь успех.

"Глава Кремля попытается это сделать (вынудить Лукашенко к участию в войне – 24 канал). Однако надежды Путина вряд ли оправдаются ", – отметил Яковенко.

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