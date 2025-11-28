Путин похвастался "революцией" в сфере БПЛА: военный эксперт раскрыл скрытую цель этого заявления

Владимир Путин считает, что Россия якобы совершила "революцию" в области беспилотников. Более того, он готов делиться этими достижениями с партнерами России. Предположительно речь идет о Северной Корее и Иране.

Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный предположил в разговоре с 24 Каналом, какова цель заявления Путина. Также россияне испытают "как новые модификации "Шахедов", так и совсем другие модели", в частности, управляемые оператором. Они могут летать вдоль линии фронта, а связь через антенны держать в оккупированных регионах или в Беларуси.

Какие проблемы могут заставить Россию продавать свои технологии?

Нарожный считает, что одной из причин, почему глава Кремля заговорил о предоставлении беспилотных технологий своим союзникам, это намерение заработать деньги. Ведь в экономике России есть проблемы.

"Есть признаки этого. Например, в Якутии перестали делать выплаты военным, потому что не хватает бюджетных средств. Похожая ситуация произошла в Санкт-Петербурге – в небедном регионе, ведь в Якутии хоть и осуществляется добыча алмазов, нефти, газа, но деньги из нее выкачивают, и поэтому это относительно бедный регион", – объяснил военный эксперт.

К слову. Владимир Путин, выступая на пресс-конференции во время своего визита в Киргизию, заявил, что достижения российского ОПК в сфере беспилотной техники и БПЛА, стали "революцией". Он добавил, что Россия всем этим готова делиться "с нашими партнерами". Он сказал, что возможности российского ОПК якобы являются "большим", по отдельным направлениям Россия "полностью обеспечивает" собственные потребности и "даже поставляет на экспорт".

Есть также другая цель заявления Путина, кроме как получить средства за продажу беспилотников Северной Корее и Ирану, в которых также экономическая ситуация очень плохая.

Это еще и угроза для западного мира. В России есть продвинутые беспилотные технологии и это абсолютный факт. Москва угрожает передать эти технологии странам-изгоям – своим партнерам, для того, чтобы в регионах, где они есть, создать напряженность,

– подчеркнул Павел Нарожный.

Тогда, предположил он, Северная Корея может начать войну против Южной Кореи, Японии. А рядом с Ираном – Израиль, с которым у Тегерана очень напряженные отношения. Поэтому риторика Путина связана с угрозой Западу, что Россия готова усиливать определенные режимы по всему миру.

О чем еще заявил Путин на пресс-конференции 27 ноября?