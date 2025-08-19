Путин и Трамп провели телефонный разговор. В Кремле заявляют о "поддержке прямых переговоров" делегаций.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление помощника Путина Ушакова, которого цитируют российские СМИ.

Смотрите также Может состояться уже на выходных: Трамп планирует устроить встречу США – Россия – Украина

О чем говорили Путин и Трамп?

Разговор президента США Трампа и главы Кремля Путина состоялся полчаса назад, о чем заявил сообщил помощник Путина Ушаков.

Трамп проинформировал Путина о переговорах с Зеленским и лидерами европейских стран.

Как пишут российские СМИ, которые цитируют Ушакова, Трамп и Путин "высказались в поддержку прямых переговоров между делегациями России и Украины". Также они "обсудили идею рассмотреть возможность повысить уровень представителей Москвы и Киева на переговорах".

Ушаков добавил, что Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился около 40 минут. Он охарактеризовал его как "откровенный и весьма конструктивный".

Смотрите также "Через неделю – две будем знать, удалось ли нам": главные заявления со встречи Трампа с лидерами Европы

Что заявил Трамп об их разговоре с главой Кремля?