Путин и Трамп говорили 40 минут: в Кремле говорят о "поддержке прямых перегоров" делегаций
- Путин и Трамп провели телефонный разговор продолжительностью 40 минут.
- По словам Ушакова, "оба лидера поддержали прямые переговоры между делегациями Украины и России".
Путин и Трамп провели телефонный разговор. В Кремле заявляют о "поддержке прямых переговоров" делегаций.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление помощника Путина Ушакова, которого цитируют российские СМИ.
О чем говорили Путин и Трамп?
Разговор президента США Трампа и главы Кремля Путина состоялся полчаса назад, о чем заявил сообщил помощник Путина Ушаков.
Трамп проинформировал Путина о переговорах с Зеленским и лидерами европейских стран.
Как пишут российские СМИ, которые цитируют Ушакова, Трамп и Путин "высказались в поддержку прямых переговоров между делегациями России и Украины". Также они "обсудили идею рассмотреть возможность повысить уровень представителей Москвы и Киева на переговорах".
Ушаков добавил, что Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился около 40 минут. Он охарактеризовал его как "откровенный и весьма конструктивный".
Что заявил Трамп об их разговоре с главой Кремля?
- Вскоре лидер США подтвердил, что имел разговор с Путиным после завершения встреч с Зеленским и европейскими лидерами.
- Трамп сообщил, что начал подготовку к встрече между Зеленским и Путиным – место ее проведения еще нужно определить.
- После этого будет трехсторонняя встреча с участием трех лидеров.