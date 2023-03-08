Путин опоздал: поможет ли России переход экономики на военные рельсы
В последнее время говорят, что российский диктатор Владимир Путин может официально объявить военное положение в России. Однако это никак не поможет стране-агрессорке, ведь Путин не способен перевести экономику в России на военные рельсы.
Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман. По его словам, Путин объявит военное положение в России, когда окончательно поймет, что ему конец.
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Путин не может поставить Россию на военные рельсы
Эйдман отметил, что Путин в любом случае опоздает с решением официально объявить войну Украине. Кроме того, диктатор уже не в состоянии поставить Россию на военные рельсы.
Не способен из-за своего физического и морального состояния. Он стар, ленив, не способен управлять государством. Его приближенные уже "сливали" информацию о графике его рабочего дня. Это распорядок богатого миллиардера, но не "вождя" воюющей нации,
– считает он.
Политолог подчеркнул, что у Путина нет возможности официально перейти на военное положение. Диктатор официального объявит войну и мобилизацию, когда окончательно поймет, что ему конец.
"Когда весной – летом ВСУ уничтожат его армию, тогда он объявит. Но будет уже поздно. Потому что даже сейчас уже поздно, к счастью", – отметил Эйдман.
Эйдман о переходе России на военные рельсы: смотрите видео
Диктатору не выгодна национализация предприятий
Игорь Эйдман убежден, что Путин не будет национализировать предприятия в России. Большинство российских предприятий типа "Газпром", "Роснефть" работают на карман Путина и его окружения.
"Он не мотивирован национализировать собственный бизнес. Он и его прихвостные с этого едят. Фактически это его частная собственность. Поэтому забирать у самого себя частную собственность он вряд ли будет", – сказал социолог.
Наступление России: что говорят в британской разведке
- Ситуация на Востоке нашего государства остается очень сложной, ведь российские войска не оставляют попыток выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей. Вместе с тем с сообщений минобороны Великобритании понятно, что оккупанты не имеют единой стратегии.
- В разведке отметили, что до недавнего времени российское командование, вероятно, рассматривало прорыв в Угледаре как ключевой способ добиться прорыва на украинских территориях. Российские стратеги, вероятно, столкнулись с дилеммой: попробовать следующий штурм Угледара или поддерживать интенсивные бои дальше севернее Бахмута и Кременной.
- Кроме того, там упомянут вероятный визит Шойгу в зону боевых действий. Как отметили в Лондоне, очевидно, что эта поездка стала ответом минобороны враждебного государства на посещение Пригожиным своего "элитного" частного военного батальона "Вагнер".