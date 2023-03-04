Такое мнение в эфире 24 Канала выразил дипломат, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в США (2015-2019), председатель правления Украинского кризисного медиа-центра Валерий Чалый. По его словам, выйти из войны для оккупантов будет гораздо сложнее, чем из так называемой "спецоперации".

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Последствия будут необратимы

Чалый убежден, что российский диктатор Владимир Путин не объявит статус войны, потому что последствия этого будут необратимы. Он отметил, что стране-агрессору будет сложно выйти из войны, когда будет объявлен соответствующий статус. Завершить так называемую "спецоперацию" России будет легче.

На мой взгляд, они не объявят состояние войны. По той причине, что из так называемой "СВО", можно выйти быстрее и без огромных последствий, которые были бы при объявлении статуса войны,

– считает экс-посол.

Дипломат отметил, что, хотя Россия официально не объявляла войну, но там происходит все то, что во время военного положения: мобилизация, перевод производства на военный строй. Однако пока мужчины могут выехать из страны-агрессора за границу.

Чалый об объявлении статуса войны в России: смотрите видео

Это не повлияет на ход войны

Как подчеркнул Валерий Чалый, Кремль хочет и дальше экономить на своих гражданах, не выплачивать средства за погибших родственников, скрывать реальные потери на войне против Украины.

Они все же пробуют избежать представлений о масштабах войны. Это еще оставляет им возможности прекратить все и выйти с территории Украины. Им легче будет тогда свое стадо вернуть обратно в стойло,

– сказал он.

Дипломат подчеркнул, что даже если Россия официально объявит статус войны, это никак не повлияет на ход войны в Украине.

"Украинская ДРГ" под Брянском: коротко