Об этом 24 Каналу рассказал Марк Фейгин – российский оппозиционный политический деятель, юрист, блоггер. По его словам, ситуация внутри России все же будет ухудшаться.

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Российская риторика

Марк Фейгин подчеркнул, что если Путин примет решение официально объявить о начале войны, то это ничего не изменит. Сами же россияне догадываются об этом.

Впрочем, российский народ название "СВО" более чем устраивает.

А что должно изменить? Это обоснование для введения военного положения и новой волны мобилизации? Да они и без этого могут это провести! Кто им помешает объявить военное положение? Какой будет дополнительный стимул?

– объяснил он.

По его мнению, сейчас в России была принята определенная пауза в вопросах обоснования последующих действий и шагов.

"Они на них пока не решатся", – сосредоточил внимание оппозиционер.

Он рассказал, что мобилизация в России все равно будет производиться, потому что есть необходимость пополнять ряды личного состава для участия в СВО. По некоторым данным, число мобилизованных составило 500 тысяч человек.

Ситуация будет ухудшаться, а во время ухудшения они будут прибегать именно к этим методам, потому что это создает для них дополнительное средство во избежание возможного поражения внутри самой России,

– добавил Фейгин.

По его словам, внутри самой России нужна защита в виде террора.

Марк Фейгин рассказал, изменится ли риторика России в ближайшее время: смотрите видео

Состояние производства в России

Марк Фейгин отметил, что в то же время маловероятна вероятность перераспределения производств.

Они и так все полугосударственные и государственные. Даже у олигархов это все с государственным участием. Это крупные государственные корпорации,

– объяснил он.

По мнению оппозиционера, отбор этих предприятий – это лишь переложение документов из одной корзины в другую. Россияне будут прибегать скорее к стимуляции улучшения результатов их работы.

Фейгин рассказал, что история России помнит народного комиссара боеприпасов СССР Бориса Ванникова, которого буквально извлекли из тюрьмы.

"Евреи все время из тюрем доставали, чтобы они что-то сделали. Он был наркомом обороны и действительно создал мощное производство", – отметил он.

По его словам, наказанием на этом производстве был расстрел.

А откуда эта вся провальная вторая армия мира? Потому что никто ничего не делал, а все разворовывали. А тут оказалось, что нужно работать,

– объяснил Фейгин.

Он добавил, что россиянам нужны танки, самолеты, ракеты, бронетехника, снаряды, патроны, чтобы и дальше продолжать воевать.

Впрочем, по его мнению, это все не дойдет до каких-либо конфискаций или жесткого ведения внешнего управления.

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