Так в комментарии 24 Каналу заявил политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман. Он отметил, что Владимир Путин несколько схож с Иосифом Сталиным. Мол, после его смерти мир отошел от грани Третьей мировой войны, к которой Сталин его подводил.

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"Нечто схожее происходит со вторым тираном – Путиным". Правда, он еще, к сожалению, жив", – сказал политолог.

Путин – новый Гитлер

Эйдман заметил, что при всей кровавости и преступности Сталина, у него работал инстинкт самосохранения и он мог остановиться. Вместо этого Путин ближе к третьему тирану – Гитлеру.

Путин, как и Гитлер, не умеет остановиться,

– рассказал социолог.

Он отметил, что Владимир Путин не может остановиться даже несмотря на объективную реальность, объективные неудачи и, вероятно, понимание того, что он "уходит в пропасть". Мол, у него, как и у Гитлера, в свое время произошло "головокружение от диктаторских успехов", от того, что он установил полную безграничную власть в России.

"От того, что он сумел захватить в свое время достаточно легко и быстро Крым. И после этого "головокружения от успехов" у него полностью снесло крышу", – сказал Игорь Эйдман.

Авантюра, которая может стоить жизни

Он считает, что Путин начал вести себя нерационально даже со стороны безопасности и интересов.

"Та авантюра, в которую он опустился 24 февраля прошлого года, очевидно, будет стоить ему трона, его диктаторских полномочий, если не жизнь, что тоже вполне вероятно", – заявил политолог.

Эйдман убежден, что российский преступный режим, который начал российский диктатор, приведет к краху. И его приближение видно уже сейчас.

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Раскол России близко

Игорь Эйдман отметил, что уже есть признаки приближающегося раскола России. Среди них, в частности, конфликт между главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и минобороны России. Однако это только верхушка айсберга.

"Это признак того, что центральные власти не контролируют ситуацию. Такое может быть только во время гражданской войны или какой-то смуты, но никак не в период войны с внешним противником", – сказал социолог.

Кто угрожает режиму Путина

Политолог считает, что главную угрозу режиму Путина и его власти несет не Пригожин и не "отморозки, которые на слуху".

А тихие "подковерные", которые привыкли жить и действовать "под ковром" – российские бюрократы. Как гражданские, так и силовые,

– рассказал он.

Он уверен, что большей части этого класса бюрократии или номенклатуры эта война никому не нужна. Все потому, что она сломала привычный для них образ жизни в роскоши, путешествиях, с возможностью лечиться и учить детей за границей.

"Из-за этого вогнали в стресс и пытаются срочно заставить как-то переламывать ситуацию, милитаризовать экономику, бизнес", – сказал социолог.

Однако этому классу общества это все не нравится. Игорь Эйдман предполагает, что российские бюрократы считают, что Владимир Путин и некоторые его приближенные силовики сошли с ума. И, наверное, готовят какие-то контрмеры, если война не остановится в ближайшее время.

"Я думаю, они в какой-то момент не выдержат и создадут определенный заговор против Путина с участием силовиков и просто его ликвидируют или отстранят от власти", – заявил он.

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