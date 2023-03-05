Об этом сообщили в ГУР МО Украины. Там напомнили, что 5 марта 1953 года (ровно 70 лет назад) умер Иосиф Сталин.

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Какие параллели можно провести между диктаторами

Сталин был кровавым кремлевским диктатором, который боялся потерять власть и стремился уничтожить украинцев точно так же, как Путин.

Анализируя захватнические планы и поведение агрессора, можно утверждать, что практики сталинизма стали для Путина настольной книгой: тотальная цензура, агрессивная пропаганда, жестокие расправы над инакомыслящими и культ страха у подчиненных,

– говорится в сообщении.

В ГУР отмечают, что и Путин, и Сталин – болезненные параноики, ведь потеря личной власти – их самый сокровенный страх.

Еще одним доказательством копирования политики Сталина является военные преступления, совершенные россиянами во время агрессии против Украины. Путин также настойчиво копирует Сталина в стремлении геноцида украинской нации.

Какое будущее у России

Проводя исторические параллели, можно заключить, що смерть Путина обусловит борьбу за власть, развенчивание культа личности вождя, короткое мгновение так называемой "оттепели". Но затем придет новый этап репрессий и агрессии.

Итак, суммируют в ГУР, для устойчивого мира в Европе после победы над агрессивной Россией ключевой задачей для Украины и цивилизованного мира должно стать окончательное разрушение сталинско-путинского образования, а не передвижение нар в тюрьме народов.

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