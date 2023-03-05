Об этом сообщили в ГУР МО Украины. Там напомнили, что 5 марта 1953 года (ровно 70 лет назад) умер Иосиф Сталин.
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Какие параллели можно провести между диктаторами
Сталин был кровавым кремлевским диктатором, который боялся потерять власть и стремился уничтожить украинцев точно так же, как Путин.
Анализируя захватнические планы и поведение агрессора, можно утверждать, что практики сталинизма стали для Путина настольной книгой: тотальная цензура, агрессивная пропаганда, жестокие расправы над инакомыслящими и культ страха у подчиненных,
– говорится в сообщении.
В ГУР отмечают, что и Путин, и Сталин – болезненные параноики, ведь потеря личной власти – их самый сокровенный страх.
Еще одним доказательством копирования политики Сталина является военные преступления, совершенные россиянами во время агрессии против Украины. Путин также настойчиво копирует Сталина в стремлении геноцида украинской нации.
Какое будущее у России
Проводя исторические параллели, можно заключить, що смерть Путина обусловит борьбу за власть, развенчивание культа личности вождя, короткое мгновение так называемой "оттепели". Но затем придет новый этап репрессий и агрессии.
Итак, суммируют в ГУР, для устойчивого мира в Европе после победы над агрессивной Россией ключевой задачей для Украины и цивилизованного мира должно стать окончательное разрушение сталинско-путинского образования, а не передвижение нар в тюрьме народов.
Когда в России начнется революция: мнение эксперта
- Политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман спрогнозировал, что в случае объявления новой мобилизации или войны против Украины россияне массово начнут бежать из страны. И тогда масштабы оттока населения из России будут намного превышать те, которые были после объявления "долевой" мобилизации в сентябре 2022 года.
- Тем не менее, по мнению Эйдмана, россияне еще не готовы отстаивать свои интересы внутри страны. Люди в стране понимают, что любая их попытка что-то сделать приведет к тому, что их просто скрутят, побьют и увезут в тюрьму.
- Однако, по словам политолога, ситуация с течением времени может измениться, а российское общество будет готово отстаивать свои права. Это произойдет, когда военные поражения приведут страну к хаосу и расколу.
- Политолог спрогнозировал, что такая трещина внутри страны приведет к необратимым процессам в России, которая должна появиться в 2023 году после украинского наступления.