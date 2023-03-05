Про це поінформували у ГУР МО України. Там нагадали, що 5 березня 1953-го року (рівно 70 років тому) помер Йосип Сталін.

Актуально Чому Європа не замерзла: зрада "генерала Мороза", або як Росія провалила зимовий похід

Які паралелі можна провести між диктаторами

Сталін був кривавим кремлівським диктатором, який боявся втратити владу та прагнув знищити українців точно так само, як і Путін.

Аналізуючи загарбницькі плани та поведінку агресора, можна стверджувати, що практики сталінізму стали для Путіна настільною книгою: тотальна цензура, агресивна пропаганда, жорстокі розправи над інакодумцями та культ страху в підлеглих,

– йдеться у повідомленні.

У ГУР зазначають, що і Путін, і Сталін – хворобливі параноїки, адже втрата особистої влади – їхній найпотаємніший страх.

Ще одним доказом копіювання політики Сталіна є воєнні злочини, скоєні росіянами під час агресії проти України. Путін так само наполегливо копіює Сталіна у прагненні геноциду української нації.

Яке майбутнє у Росії

Проводячи історичні паралелі, можна зробити висновок, смерть Путіна зумовить боротьбу за владу, розвінчування культу особи вождя, коротку мить так званої "відлиги". Але потім прийде новий етап репресій та агресії.

Отже, підсумовують у ГУР, для сталого миру в Європі після перемоги над агресивною Росією ключовим завданням для України і цивілізованого світу має стати остаточна руйнація сталінсько-путінського утворення, а не пересування нар у тюрмі народів.

Коли в Росії почнеться революція: думка експерта