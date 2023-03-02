Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик и публицист Андрей Пионтковский. По его словам, президент России Владимир Путин делает все возможные шаги, чтобы отсрочить момент своего поражения.

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Дальновидные планы России

Андрей Пионтковский объяснил, что Владимир Путин пообещал своему населению очень много социальных льгот. В частности, согласно его плану участники СВО каждый полгода будут получать двухнедельный отпуск, чтобы улучшить демографическую ситуацию в стране.

Вы представляете, что это такое? Что у него в голове? Он планирует очень долгую войну. Она ему нужна,

– подчеркнул он.

По его мнению, у России нет ресурсов, которых будет достаточно для наступления. Также у Путина страх быть побежденным.

"Поражение в войне – это потери политической власти, а в условиях России это означает и потерять саму жизнь. Поэтому ему хотелось бы долгой такой рутинной войны", – отметил Пионтковский.

По его словам, это свидетельство желаний самого Путина.

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Андрей Пиотковский рассказал, что таким образом российский диктатор не хочет ставить под сомнение эффективность власти.

"Он еще не проигрывает – идет какая-то война годами, теряется к ней внимание общества", – заметил он.

По его словам, это не может длиться вечно.

У него осталось "окно" – два месяца,

– объяснил Пионтковский.

По его мнению, именно в это время Украина получит необходимый пакет для вооружения. Также успехам ВСУ на поле боя будет способствовать и погода.

"В мае, по всей видимости, начнется решающее украинское наступление. Военные аналитики не видят никаких ресурсов у россиян, которые могли бы остановить это наступление", – сообщил оппозиционер.

Пионтковский предупредил, что сейчас Путин использует время для мирных инсайдерских инициатив, среди которых и китайский "мирный план". Также журналист Фарид Закария, взявший интервью у президента Украины Владимира Зеленского, тоже выдвинул некий план, в котором есть элементы и положительные для Украины: ее немедленное вступление в НАТО.

Так что в течение двух месяцев мы будем свидетелями отчаянной дипломатической борьбы пропагандистской России на всех фронтах.

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