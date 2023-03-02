Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик и публицист Андрей Пионтковский. По его словам, президент России Владимир Путин делает все возможные шаги, чтобы отсрочить момент своего поражения.
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Дальновидные планы России
Андрей Пионтковский объяснил, что Владимир Путин пообещал своему населению очень много социальных льгот. В частности, согласно его плану участники СВО каждый полгода будут получать двухнедельный отпуск, чтобы улучшить демографическую ситуацию в стране.
Вы представляете, что это такое? Что у него в голове? Он планирует очень долгую войну. Она ему нужна,
– подчеркнул он.
По его мнению, у России нет ресурсов, которых будет достаточно для наступления. Также у Путина страх быть побежденным.
"Поражение в войне – это потери политической власти, а в условиях России это означает и потерять саму жизнь. Поэтому ему хотелось бы долгой такой рутинной войны", – отметил Пионтковский.
По его словам, это свидетельство желаний самого Путина.
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Сколько осталось России
Андрей Пиотковский рассказал, что таким образом российский диктатор не хочет ставить под сомнение эффективность власти.
"Он еще не проигрывает – идет какая-то война годами, теряется к ней внимание общества", – заметил он.
По его словам, это не может длиться вечно.
У него осталось "окно" – два месяца,
– объяснил Пионтковский.
По его мнению, именно в это время Украина получит необходимый пакет для вооружения. Также успехам ВСУ на поле боя будет способствовать и погода.
"В мае, по всей видимости, начнется решающее украинское наступление. Военные аналитики не видят никаких ресурсов у россиян, которые могли бы остановить это наступление", – сообщил оппозиционер.
Пионтковский предупредил, что сейчас Путин использует время для мирных инсайдерских инициатив, среди которых и китайский "мирный план". Также журналист Фарид Закария, взявший интервью у президента Украины Владимира Зеленского, тоже выдвинул некий план, в котором есть элементы и положительные для Украины: ее немедленное вступление в НАТО.
Так что в течение двух месяцев мы будем свидетелями отчаянной дипломатической борьбы пропагандистской России на всех фронтах.
Погода для наступления: почему Украина и Россия ждут весну
- Отслеживают благоприятные погодные условия не только украинские защитники, но и россияне. Так, полковник СБУ Роман Костенко считает, что россияне ждут более благоприятных погодных условий и попытаются ускорить свое наступление на востоке.
- Украина также готовится к весеннему контрнаступлению с учетом прогнозов погоды. Военные эксперты считают, что Украина ожидает более сухой погоды, чтобы начать наступательные действия. Именно от этого зависит освобождение части Юга и Мелитополя в частности.
- В Институте изучения войны заявляют, что ВСУ готовы к контрнаступлению. Это может произойти весной 2023 года. По оценке ISW, украинские защитники могут провести удачное контрнаступление в стратегически важном регионе – Запорожской области.