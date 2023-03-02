Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик і публіцист Андрій Піонтковський. За його словами, президент Росії Владімір Путін робить усі можливі кроки, щоб відтермінувати момент своєї поразки.

Дивіться також Впевнений, що після деокупації Криму Путін не буде при владі, – генерал Годжес про долю Росії

Далекоглядні плани Росії

Андрій Піонтковський пояснив, що Владімір Путін пообіцяв своєму населенню дуже багато соціальних пільг. Зокрема, згідно із його планом учасники СВО кожні пів року матимуть двотижневу відпустку, щоб покращити демографічну ситуацію в країні.

Ви уявляєте, що це таке? Що у нього в голові? Він планує дуже довгу війну. Вона йому потрібна,

– наголосив він.

На його думку, у Росії немає ресурсів, яких буде достатньо для наступу. Також Путін має страх бути переможеним.

"Поразка у війні – це втрати політичну владу, а в умовах Росії це означає і втратити саме життя. Тому йому хотілося б довгої такої рутинної війни", – зазначив Піонтковський.

За його словами, це свідчення бажань самого Путіна.

Андрій Піотковський розказав, коли Росія відчує справжню лють українців: дивіться відео

Скільки залишилось Росії

Андрій Піотковський розказав, що у такий спосіб російський диктатор не хоче ставити під сумнів ефективність влади.

"Він ще не програє – йде якась війна роками, втрачається до неї увага суспільства", – зауважив він.

За його словами, це не може тривати вічно.

У нього залишилося "вікно" – два місяці,

– пояснив Піонтковський.

На його думку, саме за цей час Україна отримає необхідний пакет для озброєння. Також успіхам ЗСУ на полі бою буде сприяти й погода.

"У травні, очевидно, почнеться вирішальний український наступ. Військові аналітики не бачать ніяких ресурсів у росіяни, які могли б зупинити цей наступ", – повідомив опозиціонер.

Піонтковський попередив, що зараз Путін використовує час для якихось мирних інсайдерських ініціатив, серед яких і китайський "мирний план". Також журналіст Фарід Закарія, який взяв інтерв'ю у президента України Володимира Зеленського, теж висунув якийсь план, в якому є елементи й позитивні для України: її негайний вступ в НАТО.

Тож протягом двох місяців ми будемо свідками відчайдушної дипломатичної боротьби пропагандистської Росії на всіх фронтах.

Погода для наступу: чому Україна й Росія чекають на весну