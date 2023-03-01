Зауважимо, що ці фото з 2005 року. Про це 24 Каналу розповів журналіст видання "Проект" Михайло Маглов.

Зауважте Путін купив Кабаєвій найбільшу квартиру в Росії: чи досі вона з диктатором

Який має вигляд палац Путіна

На той час резиденція російського диктатора відповідала цьому напряму. Однак коли Путін приїхав подивитися на неї, то йому не сподобалося і він наказав переробити "як у Петербурзі". Натомість будівники вирішили, що це означає як в Ермітажі й далі переробили весь ремонт та оздоблення резиденції.

Що ж вийшло з путінського "як у Петербурзі" можемо подивитися на наступних світлинах.

Резиденція Путіна / Фото "Проект"

Який має вигляд квартира коханки Путіна

Окрім того, російський диктатор купив апартаменти своїй коханці Аліні Кабаєвій. Пентхаус у російському Сочі обійшовся очільнику Кремля у 15 мільйонів доларів.

Там є власний кінотеатр, 20 кімнат і квартира для прислуги. А ще поверхом ниже розташовуються 2 квартири, записані на бабусю Кабаєвої,

– розповів журналіст.

Загалом на бабцю коханки Путіна була записана нерухомість у Сочі, Москві та Петербурзі на суму в 1 мільярд рублів. Водночас сама вона проживала до минулої зими в хаті у селі Владимирської області Росії.

Який має вигляд пентхаус Кабаєвої / Фото "Проект"

Приміщення апартаментів Кабаєвої має площу близько 1,5 тисячі квадратних метрів. Окрім того, ще є простір на даху, облаштований басейном, різними альтанками, розважальними зонами, водоспадами й навіть вертолітним майданчиком.

Скільки палаців у російського диктатора

В очільника Кремля є чимало резиденцій як офіційних, так і ті, що записані на його друзів. Мовиться про наступні:

валдайська резиденція Путіна;

офіційна резиденція в Ново-Огарьово у Підмосков'ї;

"Бочаров ручей" в Сочі;

вілла на території санаторію "Русь";

курортний комплекс в горах від "Газпрома", яким Путін активно користується;

вілла Селлгрена, яка оформлена на друга російського диктатора Алєга Руднова;

будинок в Карелії тощо.

"Список цих об'єктів дуже великий. Одними Владімір Путін користується один раз, іншими – регулярно. Однак якщо говорити про найпопулярніші місця, то я відзначив би ті, де ми виявили станції, куди приїжджає його поїзд. А це – Валдай, Ново-Огарьово та "Бочаров ручей", – зауважив журналіст.