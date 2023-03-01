Зауважимо, що ці фото з 2005 року. Про це 24 Каналу розповів журналіст видання "Проект" Михайло Маглов.
Зауважте Путін купив Кабаєвій найбільшу квартиру в Росії: чи досі вона з диктатором
Який має вигляд палац Путіна
На той час резиденція російського диктатора відповідала цьому напряму. Однак коли Путін приїхав подивитися на неї, то йому не сподобалося і він наказав переробити "як у Петербурзі". Натомість будівники вирішили, що це означає як в Ермітажі й далі переробили весь ремонт та оздоблення резиденції.
Що ж вийшло з путінського "як у Петербурзі" можемо подивитися на наступних світлинах.
Резиденція Путіна / Фото "Проект"
Який має вигляд квартира коханки Путіна
Окрім того, російський диктатор купив апартаменти своїй коханці Аліні Кабаєвій. Пентхаус у російському Сочі обійшовся очільнику Кремля у 15 мільйонів доларів.
Там є власний кінотеатр, 20 кімнат і квартира для прислуги. А ще поверхом ниже розташовуються 2 квартири, записані на бабусю Кабаєвої,
– розповів журналіст.
Загалом на бабцю коханки Путіна була записана нерухомість у Сочі, Москві та Петербурзі на суму в 1 мільярд рублів. Водночас сама вона проживала до минулої зими в хаті у селі Владимирської області Росії.
Який має вигляд пентхаус Кабаєвої / Фото "Проект"
Приміщення апартаментів Кабаєвої має площу близько 1,5 тисячі квадратних метрів. Окрім того, ще є простір на даху, облаштований басейном, різними альтанками, розважальними зонами, водоспадами й навіть вертолітним майданчиком.
Скільки палаців у російського диктатора
В очільника Кремля є чимало резиденцій як офіційних, так і ті, що записані на його друзів. Мовиться про наступні:
- валдайська резиденція Путіна;
- офіційна резиденція в Ново-Огарьово у Підмосков'ї;
- "Бочаров ручей" в Сочі;
- вілла на території санаторію "Русь";
- курортний комплекс в горах від "Газпрома", яким Путін активно користується;
- вілла Селлгрена, яка оформлена на друга російського диктатора Алєга Руднова;
- будинок в Карелії тощо.
"Список цих об'єктів дуже великий. Одними Владімір Путін користується один раз, іншими – регулярно. Однак якщо говорити про найпопулярніші місця, то я відзначив би ті, де ми виявили станції, куди приїжджає його поїзд. А це – Валдай, Ново-Огарьово та "Бочаров ручей", – зауважив журналіст.