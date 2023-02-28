За даними росЗМІ, бункерний дід прикупив коханці двоповерховий пентхаус у Сочі – у ЖК "Королівський парк". Площа становить 2,6 тисячі метрів. Квартира має басейн, кінотеатр та навіть майданчик для гелікоптерів, інформує 24 канал.

Зверніть увагу Бізнес as usual: як російські олігархи "купують" дітям місця в командах Формули-1

Розкішне помешкання по документах належить номіналу Путіна – Олегу Руднову. Колись, за даними росЗМІ, він вже передавав нерухомість одній з коханок Путіна – Світлані Кривоногих.

Дві квартири, розташовані по-сусідству з пентхаусом Кабаєвої, оформили на її бабу – Анну Зацепіліну.

Чи разом зараз Путін та Кабаєва

ЗМІ стверджують, що так. Найчастіше – у резиденції на Валдаї. Щоб придбати там помешкання, Путін та Кабаєва використали гроші бункерного діда, заховані в одному з банків Кіпру.

У резиденції на Валдаї Кабаєва має окремий терем. Навколо – заповідник. Однак спеціально для переляканого Путіна провели залізничну колію – щоб бункерний дід міг доїхати бронепотягом.

У людожерської парочки часто гостюють родичі Кабаєвої. Зокрема, її двоюрідні сестри та помічниці.

Загалом ЗМІ стверджують, що Кабаєва володіє нерухомістю на понад 120 мільйонів доларів.

Стосунки бункерного діда та гімнастки можуть бути вигадкою

Сергій Жирнов – ексспівробітник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії – розповів, що роман Кабаєвої та Путіна, який начебто триває роками, може бути вигадкою. Жирнов припускає: стосунки вигадали у 2006 році. Тоді бункерного діда активно звинувачували у педофілії.