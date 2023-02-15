Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ та Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Жирнов. За його словами, він не вірить, що між Путіним та Кабаєвою були якісь стосунки.

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Стосунки між Путіним та Кабаєвою можуть бути фейком

Як припустив Жирнов, історію з Кабаєвою придумали у 2006 році. Тоді ж сталася дика ситуація, коли російський диктатор поцілував в живіт хлопчика на одному із заходів. Путіна одразу почали звинувачувати в педофілії та гомосексуалізмі. Тому там придумали роман з Кабаєвою.

Спершу вона виникла як коханка. В православній країні, де всі такі "антиголубі", всі такі християни. І тут виникає така історія. Плюс в мене питання виникло ще в 2013 році, коли Путін розвівся з колишньою дружиною. Що ж йому заважало тоді одружитися на Кабаєвій. Офіційно визнати дітей, якщо такі існують,

– роздумує Жирнов.

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Він підкреслив – досить кумедно, що Росія постійно звинувачує Захід у занепаді та декадентстві. Але сам диктатор має коханку, не визнає власних дітей та ще й звинувачується в педофілії.

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