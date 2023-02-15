Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки РФ Сергей Жирнов. По его словам, он не верит, что между Путиным и Кабаевой были какие-то отношения.
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Отношения между Путиным и Кабаевой могут быть фейком
Как предположил Жирнов, историю с Кабаевой придумали в 2006 году. Тогда же случилась дикая ситуация, когда российский диктатор поцеловал в живот мальчика на одной из мероприятий. Путина сразу начали обвинять в педофилии и гомосексуализме. Поэтому там придумали роман с Кабаевой.
Сначала она возникла как любовница. В православной стране, где все такие "антиголубые", все такие христиане. И здесь возникает подобная история. Плюс у меня вопрос возник еще в 2013 году, когда Путин развелся с бывшей супругой. Что ему мешало тогда жениться на Кабаевой. Официально признать детей, если таковые существуют,
– размышляет Жирнов.
Действительно ли у Путина роман с Кабаевой: смотрите видео
Он подчеркнул – довольно забавно, что Россия постоянно обвиняет Запад в упадке и декадентстве. Но сам диктатор имеет любовницу, не признает своих детей и еще обвиняется в педофилии.
Оккупанты гибнут в Украине
- Российские оккупанты продолжают пачками погибать в Украине. Так, за минувшие сутки, 14 февраля, на "концерт Кобзона" уехали еще 690 захватчиков.
- В целом с начала полномасштабного вторжения, которое началось 24 февраля 2022 года, Россия потеряла 139 770 единиц личного состава.
- Кроме того, украинские военные уничтожили 3290 танков, 6507 боевых бронированных машин, 2303 артиллерийских систем, 466 РСЗО, 236 средств ПВО.