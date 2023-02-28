По данным росСМИ, бункерный дед прикупил любовнице двухэтажный пентхаус в Сочи – в ЖК "Королевский парк". Площадь составляет 2,6 тысячи метров. В квартире есть бассейн, кинотеатр и даже площадка для вертолетов, сообщает 24 канал.
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Роскошное жилье по документам принадлежит номиналу Путина – Олегу Руднову. Когда-то, по данным росСМИ, он уже передавал недвижимость одной из любовниц Путина – Светлане Кривоногих.
Две квартиры, расположенные по соседству с пентхаусом Кабаевой, оформили на ее бабушку – Анну Зацепилину.
Вместе ли сейчас Путин и Кабаева
СМИ утверждают, что да. Чаще всего – в резиденции на Валдае. Чтобы купить там жилье Путин и Кабаева использовали деньги бункерного деда, спрятанные в одном из банков Кипра.
В резиденции на Валдае у Кабаевой есть отдельный терем. Вокруг – заповедник. Однако специально для трусливого Путина провели железнодорожный путь – чтобы бункерный дед мог доехать бронепоездом.
У мерзкой парочки часто гостят родственники Кабаевой. В частности, ее двоюродные сестры и помощницы.
В целом СМИ утверждают, что Кабаева владеет недвижимостью на более, чем 120 миллионов долларов.
СМИ о связи Путина и кипрской компании
Доли предприятий, важных для Путина, записаны на Ermira Consultant – кипрскую компанию. Еще до 2015 года она принадлежала подставному лицу – адвокату из Санкт-Петербурга. На самом же деле, со счетов Ermira Consultant оплачивали все "хотелки" Путина и его окружения.
Также журналисты выяснили, что кипрская компания обогащалась и на кругообороте акций НМГ, председателем совета директоров которой является Кабаева,
– говорится в сообщении.
Отношения бункерного деда и гимнастки могут быть выдумкой
Сергей Жирнов – экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России – рассказал, что роман Кабаевой и Путина, который якобы длится годами, может быть выдумкой. Жирнов предполагает: отношения придумали в 2006 году. Тогда бункерного деда активно обвиняли в педофилии.