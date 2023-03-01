Отметим, что эти фото с 2005 года. Об этом 24 Каналу рассказал журналист издания "Проект" Михаил Маглов.

Заметьте Путин купил Кабаевой самую большую квартиру в России: до сих пор ли она с диктатором

Как выглядит дворец Путина

На то время резиденция российского диктатора отвечала этому направлению. Однако когда Путин приехал посмотреть на нее, ему не понравилось и он приказал переделать "как в Петербурге". Строители же решили, что это означает как в Эрмитаже и дальше переделали весь ремонт и отделку резиденции.

Что же вышло из путинского "как в Петербурге" можем посмотреть на следующих фотографиях.

Резиденция Путина / Фото "Проект"

Как выглядит квартира любовницы Путина

Кроме того, российский диктатор купил апартаменты своей любовнице Алине Кабаевой. Пентхаус в российском Сочи обошелся главе Кремля в 15 миллионов долларов.

Там есть собственный кинотеатр, 20 комнат и квартира для прислуги. А еще этажом ниже располагаются 2 квартиры, записанные на бабушку Кабаевой,

– рассказал журналист.

В целом на бабушку любовницы Путина была записана недвижимость в Сочи, Москве и Петербурге на сумму в 1 миллиард рублей. В то же время она проживала до прошлой зимы в доме в селе Владимирской области России.

Как выглядит пентхаус Кабаевой / Фото "Проект"

Помещение апартаментов Кабаевой имеет площадь около 1,5 тысячи квадратных метров. Кроме того, еще есть пространство на крыше, обустроенное бассейном, разными беседками, развлекательными зонами, водопадами и даже вертолетной площадкой.

Сколько дворцов у российского диктатора

У главы Кремля есть немало резиденций как официальных, так и записанных на его друзей. Речь идет о следующих:

валдайская резиденция Путина;

официальная резиденция в Ново-Огарево в Подмосковье;

"Бочаров ручей" в Сочи;

вилла на территории санатория "Русь";

курортный комплекс в горах от "Газпрома", которым Путин активно пользуется;

вилла Селлгрена, оформленная на друга российского диктатора Олега Руднова;

дом в Карелии и т.д.

"Список этих объектов очень большой. Одними Владимир Путин пользуется один раз, другими – регулярно. Однако если говорить о самых популярных местах, то я отметил бы те, где мы обнаружили станции, куда приезжает его поезд. А это – Валдай, Ново-Огарево и "Бочаров ручей", – заметил журналист.