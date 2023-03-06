Дело в том, что кадровые военные воспринимают главу российского минобороны как пешку. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и основатель Благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко.

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Боролись вместе против Пригожина, а теперь против друг друга

Так, Шойгу является гражданским человеком, дошедшим до руководства минобороны. А структура в России заключается в том, что генштаб полностью подчиняется министерству обороны. В отличие от натовского подхода, который реализован у нас.

Минобороны Украины выполняет военно-политические задачи. В то же время Генштаб ВСУ занимается сугубо военными задачами и подчиняется в этом Верховному Главнокомандующему Владимиру Зеленскому.

В военных структурах страны-агрессора много противоречий. Недавно Шойгу с главой генштаба вместе боролись против Евгения Пригожина и его компании в лице Рамзана Кадырова и Сергея Суровикина. В январе Шойгу с Герасимовым победили и компанию Пригожина отстранили от преимуществ, которые предоставлял им Владимир Путин.

Теперь, когда им это удалось и они возглавили руководство, то обострилось противоречие, которое и было. Военные и генералитет, которых Герасимов подбирал и расставлял на протяжении 10 лет в генштабе и руководстве вооруженных сил, воспринимают Шойгу как выскочку и человека, не разбирающегося в военных делах, но который пытается руководить,

– заметил генерал-лейтенант.

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Отсюда и все эти внешние проявления, которые мы можем наблюдать. Впрочем, в большей степени это только "тараканы в банке" и дальше их борьба будет усиливаться. Более того, чем дальше ВСУ будут продвигаться в освобождении наших территорий, тем больше будет разваливаться политическое и военное руководство в России.

Конфликты в военном руководстве России растут