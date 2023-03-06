Дело в том, что кадровые военные воспринимают главу российского минобороны как пешку. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и основатель Благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко.
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Боролись вместе против Пригожина, а теперь против друг друга
Так, Шойгу является гражданским человеком, дошедшим до руководства минобороны. А структура в России заключается в том, что генштаб полностью подчиняется министерству обороны. В отличие от натовского подхода, который реализован у нас.
В военных структурах страны-агрессора много противоречий. Недавно Шойгу с главой генштаба вместе боролись против Евгения Пригожина и его компании в лице Рамзана Кадырова и Сергея Суровикина. В январе Шойгу с Герасимовым победили и компанию Пригожина отстранили от преимуществ, которые предоставлял им Владимир Путин.
Теперь, когда им это удалось и они возглавили руководство, то обострилось противоречие, которое и было. Военные и генералитет, которых Герасимов подбирал и расставлял на протяжении 10 лет в генштабе и руководстве вооруженных сил, воспринимают Шойгу как выскочку и человека, не разбирающегося в военных делах, но который пытается руководить,
– заметил генерал-лейтенант.
Романенко о конфликтах в российской армии: смотрите видео
Отсюда и все эти внешние проявления, которые мы можем наблюдать. Впрочем, в большей степени это только "тараканы в банке" и дальше их борьба будет усиливаться. Более того, чем дальше ВСУ будут продвигаться в освобождении наших территорий, тем больше будет разваливаться политическое и военное руководство в России.
Конфликты в военном руководстве России растут
- Накануне Шойгу посетил фронт в Донецкой области. Аналитики из Института изучения войны считают, что вероятная поездка главы минобороны России может свидетельствовать о том, что в Кремле не доверяют командующему оккупационными войсками Валерию Герасимову.
- Как говорится в сообщении, командующие российскими военными округами отчитываются перед Герасимовым по оперативным вопросам. В то же время разрекламированный визит Шойгу в Донбасс, похоже, подрывает авторитет Герасимова.
- К тому же у Шойгу есть конфликт и с командующим восточным военным округом Рустамом Мурадовым. Так, в феврале 2023 года российский диктатор Владимир Путин присвоил ему звание генерал-полковника за доклад об "успехах" 155 бригады морской пехоты на Угледарском направлении.
- Сейчас, по данным Генштаба ВСУ, Шойгу требует от генерала отработать звание и взять город любой ценой.