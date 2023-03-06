Річ у тім, що кадрові військові сприймають очільника російського міноборони як пішака. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та засновник Благодійного фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко.
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Боролися разом проти Пригожина, а тепер проти один одного
Так, Шойгу є цивільною людиною, яка дійшла до керівництва міноборони. А структура в Росії полягає так, що генштаб повністю підпорядковується міністерству оборони. На відміну від натівського підходу, який реалізований у нас.
У військових структурах країни-агресорки багато суперечностей. Нещодавно Шойгу з очільником генштабу разом боролися проти Євгєнія Пригожина і його компанії в особі Рамзана Кадирова та Сєргєя Суровікіна. У січні Шойгу з Герасимовим перемогли, і компанію Пригожина відсторонили від переваг, які надавав їм Владімір Путін.
Тепер, коли їм це вдалося і вони очолили керівництво, то загострилося суперечність, яка й була. Військові та генералітет, яких Герасимов підбирав і розставляв упродовж 10 років у генштабі й керівництві збройних сил, сприймають Шойгу як вискочку та людину, яка не розбирається у військових справах, але намагається керувати,
– зауважив генерал-лейтенант.
Романенко про конфлікти в російській армії: дивіться відео
А звідси й всі ці зовнішні прояви, які ми можемо спостерігати. Втім, більшою мірою це лише "таргани в банці" й надалі їхня боротьба посилюватиметься. Ба більше, чим далі ЗСУ просуватимуться у звільненні наших територій, тим більше розвалюватиметься політичне та військове керівництво в Росії.
Конфлікти в військовому керівництві Росії зростають
- Напередодні Шойгу нібито відвідав фронт у Донецькій області. Аналітики з Інституту вивчення війни вважають, що ймовірна поїздка очільника міноборони Росії може свідчити про, що в Кремлі не довіряють командувачу окупаційних військ Валєрію Герасимову.
- Як йдеться у повідомленні, командувачі російських військових округів звітують перед Герасимовим з оперативних питань. Водночас розрекламований візит Шойгу на Донеччину, схоже, підриває авторитет Герасимова.
- До того ж у Шойгу є конфлікт і з командувачем східним військовим округом Рустамом Мурадовим. Так, у лютому 2023 року російський диктатор Владімір Путін надав йому звання генерал-полковника за доповідь про "успіхи" 155 бригади морської піхоти на Вугледарському напрямку.
- Натомість зараз, за даними Генштабу ЗСУ, Шойгу вимагає від генерала відпрацювати звання та взяти місто за будь-яку ціну.